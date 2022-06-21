«Сибирский Голливуд»: в Красноярске появился кино-индустриальный кластер

Соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию кино-индустриального кластера было подписано 16 июня в Центре «Мой Бизнес».

Его подписали несколько организаций, среди которых: Сибирский Кино-Индустриальный Фонд «55 ПАРАЛЛЕЛЬ», «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания», Красноярское региональное отделение общественной «ОПОРА РОССИИ», ООО «Кинокомпания „СИБИРЬ ФИЛЬМ“» некоммерческие организации по оказанию услуг в области культуры «Альтернатива» и «Новые горизонты».

«Инициативу по созданию кино-индустриального кластера проявил Сибирский Кино-Индустриальный Фонд «55 ПАРАЛЛЕЛЬ» при поддержке Регионального отделения Красноярского края «Опора РОССИИ» и обратился с ней в Центр кластерного развития», — рассказал Олег Коледов, глава Сибирского Кино-Индустриального Фонда «55 ПАРАЛЛЕЛЬ».

Он отметил, что с идеей создания кластера и вообще развития кинопроизводства в Красноярском крае он вышел еще в 2019 году:

«И тогда был создан наш СКИФ «55 ПАРАЛЛЕЛЬ». В 2019 году на КЭФ я озвучил идею губернатору Александру Уссу: давайте создадим Сибирский Голливуд. Ему понравилось это выражение».

По словам Олега Коледова, все кластеры в нашем регионе созданы исходя из целесообразности — т.е, когда власть видит, что данные отрасли необходимо развивать:

«Создание того кластера — это возможность совместными усилиями направлять власть. Мы хотим развивать кино-индустриальную историю, власть встала на нашу сторону и увидела целесообразность этого».

Кластерное развитие предполагает помощь предприятиям малого и среднего бизнеса по отраслевом признаку.

«К нам в кластер могут вступать предприятия, которые занимаются производствам аудио-, видеоконтента, его прокатом, а также из смежных отраслей, которые имеют отношение к кино», — рассказал глава СКИФа.

По словам Олега Коледова, важно создать такую ситуацию, когда кино в Сибири будут снимать в промышленных масштабах:

«Это когда мы будем производить столько контента, что он будет генерить денежный поток к нам в регион — к этой цели мы и идем».

Первое мероприятие, которое планирует провести кино-индустриальный кластер — это стратегическая сессия, на которой будут выработаны концепция развития кластера, дорожная карта и те меры поддержки, которые необходимы именно кинопроизводителям.

«Создание кино-индустриальный кластера — это благое начинание. Уверен, он прорастёт интересными кинопроектами, и мы увидим много увлекательного, а может, и гениального сибирского красноярского кино!», — добавил Олег Коледов.

Отметим, на данный момент в Красноярском крае созданы и работают 7 отраслевых кластеров: социальный кластер, ресурсно-сервисный кластер, креативный кластер, туристско-рекреационный кластер «Арктический», цифровой кластер, туристско-рекреационный кластер и кластер производителей органической продукции.

Читайте также: