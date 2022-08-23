Предпринимателям из районов Красноярского края расскажут о мерах поддержки
В планах, провести 32 встречи с предпринимателями и самозанятыми. Часть уже состоялась. Остальные пройдут в течение месяца.
В прошлом году мы впервые провели серию выездных встреч, которые посетили более 400 предпринимателей и самозанятых. Такой формат показал отличный результат в плане повышения уровня информированности предпринимательского сообщества о мерах поддержки, поэтому мы решили сделать такие выезды ежегодными», — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.
Жители Красноярского края, которые заключили соцконтракты для старта и развития своего дела, для ведения личного подсобного хозяйства, могут бесплатно пройти онлайн-обучение по федеральной программе.
Предпринимателей края ждут на международном экспортном форуме
Международный экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве с 20 по 22 октября, сообщили в правительстве края.
В Красноярском крае отмечается рост инвестиций
Объем инвестиций в первом полугодии 2022 года в крае составил 298 млрд рублей — и это на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2021 году объём инвестиций составил 589,1 млрд рублей.