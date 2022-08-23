Предпринимателям из районов Красноярского края расскажут о мерах поддержки

В планах, провести 32 встречи с предпринимателями и самозанятыми. Часть уже состоялась. Остальные пройдут в течение месяца.

Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края проведет серию встреч с предпринимателями и самозанятыми региона, сообщили в краевом правительстве.

В течение месяца специалисты центра «Мой бизнес» посетят 32 города и района края, где расскажут о мерах поддержки бизнеса, действующих на местном и федеральном уровне.

В прошлом году мы впервые провели серию выездных встреч, которые посетили более 400 предпринимателей и самозанятых. Такой формат показал отличный результат в плане повышения уровня информированности предпринимательского сообщества о мерах поддержки, поэтому мы решили сделать такие выезды ежегодными», — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

На прошлой неделе встречи прошли в Железногорске, Сосновоборске и поселке Кедровый, а также в Березовском и Емельяновском районах. На этой — встречи с предпринимателями состоятся в селах Большой Улуй, Тюхтет и Новоселово, в городах Ачинск, Боготол, Назарово, Шарыпово и Ужур. Информация о дате, месте и времени — в экономических отделах местных администраций.

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