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Предпринимателям из районов Красноярского края расскажут о мерах поддержки

Предпринимателям из районов Красноярского края расскажут о мерах поддержки
Иллюстрация: пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

В планах, провести 32 встречи с предпринимателями и самозанятыми. Часть уже состоялась. Остальные пройдут в течение месяца.

#НОВОСТИ
Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края проведет серию встреч с предпринимателями и самозанятыми региона, сообщили в краевом правительстве.
 
В течение месяца специалисты центра «Мой бизнес» посетят 32 города и района края, где расскажут о мерах поддержки бизнеса, действующих на местном и федеральном уровне.
В прошлом году мы впервые провели серию выездных встреч, которые посетили более 400 предпринимателей и самозанятых. Такой формат показал отличный результат в плане повышения уровня информированности предпринимательского сообщества о мерах поддержки, поэтому мы решили сделать такие выезды ежегодными», — рассказала руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.
На прошлой неделе встречи прошли в Железногорске, Сосновоборске и поселке Кедровый, а также в Березовском и Емельяновском районах. На этой — встречи с предпринимателями состоятся в селах Большой Улуй, Тюхтет и Новоселово, в городах Ачинск, Боготол, Назарово, Шарыпово и Ужур. Информация о дате, месте и времени — в экономических отделах местных администраций.
 
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Предпринимателей края ждут на международном экспортном форуме

Международный экспортный форум «Сделано в России» пройдет в Москве с 20 по 22 октября, сообщили в правительстве края.

В Красноярском крае отмечается рост инвестиций

Объем инвестиций в первом полугодии 2022 года в крае составил 298 млрд рублей — и это на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2021 году объём инвестиций составил 589,1 млрд рублей.

 

Автор: Петр Савельев
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