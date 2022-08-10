В Красноярском крае отмечается рост инвестиций
Объем инвестиций в первом полугодии 2022 года в крае составил 298 млрд рублей — и это на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2021 году объём инвестиций составил 589,1 млрд рублей.
Самыми активными отраслями с точки зрения инвестиций стали металлургическое производство, научная и техническая сферы.
«В металлургии прирост обусловлен увеличением капитальных затрат в сфере производства драгоценных металлов и производства меди. Увеличились инвестиции в сфере геологоразведочных, геофизических и геохимических работ по изучению недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на Таймыре», — сообщили в региональном правительстве.
Как рассказала министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец, предприятия края не намерены снижать вложения в развитие производств — более того, они готовы наращивать инвестиционную активность.
«По оценке, потенциал инвестиционной деятельности рассматривается в объеме более 600 млрд рублей. За полгода 298 миллиардов — это колоссальная цифра. Один вложенный рубль в производство дает мультипликативный эффект для развития смежных отраслей, сектора малого предпринимательства, обеспечения занятости населения, роста доходов и общего благосостояния жителей», — отметила она.
Ранее DK.RU сообщал, что бизнес может получить льготные кредиты на инвестиционные цели. Новая программа состоит из субсидирования процентной ставки от Минэкономразвития и фондирования. Малые и средние предприятия могут получить кредиты на срок до 5 лет на развитие.
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