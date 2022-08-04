«Работа есть, ее много»: Красноярский край попал в пятерку лидеров по доступности кадров
Красноярский край сохранил лидирующие позиции в рейтинге регионов по доступности кадров для инновационной экономики, который опубликовала Ассоциация инновационных регионов России.
В основе исследования — количество STEM-вакансий в расчете на 10 000 ЧЭАН. К STEM-вакансиям относятся профессии из сферы естественных наук, математики, инженерии и технологий.
Как рассказал руководитель проектов ассоциации Роза Семенова, высокий показатель STEM-вакансий говорит о том, что в регионе благоприятные условия для инновационного бизнеса на местах. Это значит, что молодые специалисты выбирают для работы компании в своем регионе, остаются «на местах» и продолжают развивать экономику родного края.
В правительстве Красноярского края отмечают, что в нашем регионе низкий уровень безработицы, однако свободные вакансии есть, край готов трудоустраивать и приезжие кадры.
«Наш регион относится к трудодефицитным — работа есть, ее много и она хорошо оплачиваемая. Сегодня, когда в других регионах страны, в связи с санкциями высвобождаются квалифицированные специалисты, наш край готов их принять. Инвестиционные проекты для „новой экономики“ России, в том числе масштабные на севере края, продолжаются развиваться», — рассказала министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец
Отметим, ежемесячный рейтинг Ассоциации отражает исследование по всем 85 регионам России. Также в группе регионов с численностью экономически активного населения более двух миллионов человек находятся Новосибирская, Томская и Тюменская области, Республика Татарстан.
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае для работодателей разработали специальные меры поддержки — предприятия, которые временно приостановили свою работу, могут отправить сотрудников на временные или общественные работы. Зарплату им будет выплачивать служба занятости.
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