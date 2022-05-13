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Для работодателей Красноярского края разработали меры поддержки

Для работодателей Красноярского края разработали меры поддержки
Иллюстрация: pixabay.com

В основном речь идет о временных работах и компенсациях.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае заработали меры поддержки работодателей. Об этом рассказали в региональном агентстве труда и занятости.
 
Теперь предприятия, которые временно приостановили свою деятельность, могут перевести своих сотрудников на временные или общественные работы. В такой ситуации зарплату в части МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы, будет оплачивать служба занятости, но не более трех месяцев.
 
Помимо этого предприятиям помогут привлекать кадры из других регионов (если в крае нет подходящих свободных специалистов). На это можно получить до 225 тыс. руб. на каждого сотрудника. Этими деньгами можно компенсировать затраты на переезд к месту работы, бытовое обустройство, единовременную выплату и др.
 
Подробнее об этих мерах поддержки можно узнать на сайте агентства.
 
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Безработица в регионе остается на низком уровне - 0,77% от трудоспособного населения. Однако предприятия все чаще переводят работников на неполную занятость.

Больше половины опрошенных жителей Красноярского края думают о переезде

Исследователи hh.ru выяснили, что 51% опрошенных жителей Красноярского края готовы переехать в другой регион. Это на 3 % больше, чем в 2020 году. Тогда о релокации думали 48 % респондентов.

Больше 40% красноярцев готовы сменить профессию

Почти 50% жителей Красноярска находятся в поиске дополнительного источника дохода. Многие собираются заняться этим в самое ближайшее время.Об этом рассказали специалисты «Авито».

Автор: Петр Савельев
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