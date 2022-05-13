Для работодателей Красноярского края разработали меры поддержки

В основном речь идет о временных работах и компенсациях.

В Красноярском крае заработали меры поддержки работодателей. Об этом рассказали в региональном агентстве труда и занятости.

Теперь предприятия, которые временно приостановили свою деятельность, могут перевести своих сотрудников на временные или общественные работы. В такой ситуации зарплату в части МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы, будет оплачивать служба занятости, но не более трех месяцев.

Помимо этого предприятиям помогут привлекать кадры из других регионов (если в крае нет подходящих свободных специалистов). На это можно получить до 225 тыс. руб. на каждого сотрудника. Этими деньгами можно компенсировать затраты на переезд к месту работы, бытовое обустройство, единовременную выплату и др.

Подробнее об этих мерах поддержки можно узнать на сайте агентства.

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