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Условия труда для женщин должны быть легче, чем для мужчин: что думают красноярцы

Условия труда для женщин должны быть легче, чем для мужчин: что думают красноярцы
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: MauraLBU

Служба исследований hh.ru выяснила, согласны ли жители Красноярского края с утверждением, что условия труда для женщин должны быть легче, чем для мужчин.

#НОВОСТИ

Результаты показали, что 58% опрошенных красноярцев с утверждением согласны. В целом по стране 60% респондентов придерживаются мнения, что условия труда у женщин должны быть более облегченными.

Чаще всего такого мнения придерживаются представители сферы транспорта и логистики, топ-менеджеры и управленцы, а также медики и HR-специалисты.

Чуть больше 30% жителей Красноярского края уверены: в условиях работы мужчин и женщин не должно быть никаких гендерных отличий. В целом по стране такой точки зрения придерживаются 24% респондентов.

Чаще за равенство выступают сотрудники сферы информационных технологий (43%), маркетологи и специалисты по PR (39%) и представители из ресторанно-гостиничного направления (33%).

Отметим, по результатам анализа откликов на вакансии, который был проведён в 2021 году, женщин чаще всего приглашали работать на вакансии с высокими зарплатами в сферы «добыча сырья», «высший менеджмент», «строительство». При этом мужчинам в этих сферах предлагали более высокие зарплаты.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярском крае вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка — за год почти вдвое. А по некоторым направлениям — в четыре раза.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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