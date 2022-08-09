Предприниматели Красноярского края могут получить льготный кредит под 3-4,5%
Новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства запустило правительство России. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.
В проекте объединены программа субсидирования процентной ставки и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. Сумма кредита — от 50 млн рублей.
В течение льготного периода, который составляет до 5 лет, ставка по кредиту составит 3% — для среднего бизнеса, 4,5% — для малого и микробизнеса. При этом действующая ключевая ставка составляет 8%.
«В качестве приоритетных отраслей для реализации программы были определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничный бизнес», — сообщили в правительстве Красноярского края.
Предприятия смогут получить инвестиционный кредит на закупку оборудования, ремонт, запуск новых производство сроком до 10 лет.
Предпринимателям будут помогать специалисты корпорации МСП — они окажут поддержку на стадии подготовки документов для получения инвестиционных кредитов.
Отметим, программа заработает в течение ближайших двух недель. Льготный кредит под 3-4% можно получить в 60 банках.
Ранее DK.RU сообщал, что начинающие предприниматели и самозанятые, которые заключили соцконтракты для старта и развития своего дела, могут пройти бесплатное обучение по федеральной программе. Эксперты научат, как правильно и эффективно вести бизнес.
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