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Самозанятых Красноярского края начали поддерживать льготными микрозаймами

Самозанятых Красноярского края начали поддерживать льготными микрозаймами
Иллюстрация: krskstate.ru

Возможность пользоваться бюджетными деньгами у плательщиков налога на профессиональный доход появилась после того как их уравняли в правах на господдержку с другими предпринимателями.

#НОВОСТИ
Микрозаймы по льготной ставке начали выдавать самозанятым в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе сети центров «Мой бизнес», через которые и реализуется эта услуга.
 
Деньги выдаются на срок до трех лет. Максимальная сумма оставляет 300 тысяч рублей. Ставка равна ключевой ставке Банка России (сейчас это 5% годовых), но для моногородов она вдвое ниже.
 
Подробнее об этой программе микрофинасирования можно узнать в соответствующем разделе на сайте сети «Мой бизнес» или по телефону 8-800-234-0-124.
 
Напомним, что до конца прошлого года самозанятые в Красноярском крае в рамках господдержки могли пользоваться только консультационной помощью. Но в декабре 2020-го их уравняли в правах с другими предпринимателями, открыв доступ ко всему спектру соответствующих мер.
 
Добавим, что на конец мая 2021 года в Красноярском крае в качестве самозанятых зарегистрировано 37 100 предпринимателей.
Автор: Петр Савельев
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