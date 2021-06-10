Самозанятых Красноярского края начали поддерживать льготными микрозаймами

Возможность пользоваться бюджетными деньгами у плательщиков налога на профессиональный доход появилась после того как их уравняли в правах на господдержку с другими предпринимателями.

Микрозаймы по льготной ставке начали выдавать самозанятым в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе сети центров «Мой бизнес», через которые и реализуется эта услуга.

Деньги выдаются на срок до трех лет. Максимальная сумма оставляет 300 тысяч рублей. Ставка равна ключевой ставке Банка России (сейчас это 5% годовых), но для моногородов она вдвое ниже.

Подробнее об этой программе микрофинасирования можно узнать в соответствующем разделе на сайте сети «Мой бизнес» или по телефону 8-800-234-0-124.

Напомним, что до конца прошлого года самозанятые в Красноярском крае в рамках господдержки могли пользоваться только консультационной помощью. Но в декабре 2020-го их уравняли в правах с другими предпринимателями, открыв доступ ко всему спектру соответствующих мер.

Добавим, что на конец мая 2021 года в Красноярском крае в качестве самозанятых зарегистрировано 37 100 предпринимателей.