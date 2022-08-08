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Предпринимателей и самозанятых, которые заключили соцконтракты, научат вести бизнес

Предпринимателей и самозанятых, которые заключили соцконтракты, научат вести бизнес
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: StartupStockPhotos

Жители Красноярского края, которые заключили соцконтракты для старта и развития своего дела, для ведения личного подсобного хозяйства, могут бесплатно пройти онлайн-обучение по федеральной программе.

#НОВОСТИ

Регион одним из первых включился в проект по обучению тех, кто заключил социальные контракты. И такая мера поддержка оказалась популярной — в крае с 2021 финансовую поддержку получили 6 843 человека.

Эксперты учат начинающих предпринимателей и самозанятых, как правильно выбрать организационно-правовую форму бизнеса, учитывать расходы и доходы проекта, управлять продажами, пользоваться актуальными инструментами маркетинга и рекламы, применять полезные бесплатные сервисы.

После прохождения обучения участники получат рекомендации по организационно-правовой форме своего бизнеса, план маркетинговой стратегии и онлайн-калькуляторы бюджета проекта.

По словам руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяны Бочаровой, данная поддержка поможет начинающим предпринимателям и самозанятым избежать ненужных ошибок.

«Данная мера финансовой поддержки оказалась весьма востребованной в Красноярском крае. И теперь нам важно обеспечить „выживаемость“ этих бизнесов. И сделать это можно как раз благодаря консультационной поддержке опытных федеральных экспертов», — отметила она.

Онлайн-курс «Бизнес-старт» стартует 12 августа и завершится 2 сентября. Зарегистрироваться на курс необходимо до 11 августа.

Ранее DK.RU сообщил, что инновационные предприятия Красноярского края получат поддержку на новые программы. Грантовый конкурс «Код-ЦТ» запускает фонд содействия инновациям.

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Автор: Юлия Тарабан
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