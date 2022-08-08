Предпринимателей и самозанятых, которые заключили соцконтракты, научат вести бизнес
Жители Красноярского края, которые заключили соцконтракты для старта и развития своего дела, для ведения личного подсобного хозяйства, могут бесплатно пройти онлайн-обучение по федеральной программе.
Регион одним из первых включился в проект по обучению тех, кто заключил социальные контракты. И такая мера поддержка оказалась популярной — в крае с 2021 финансовую поддержку получили 6 843 человека.
Эксперты учат начинающих предпринимателей и самозанятых, как правильно выбрать организационно-правовую форму бизнеса, учитывать расходы и доходы проекта, управлять продажами, пользоваться актуальными инструментами маркетинга и рекламы, применять полезные бесплатные сервисы.
После прохождения обучения участники получат рекомендации по организационно-правовой форме своего бизнеса, план маркетинговой стратегии и онлайн-калькуляторы бюджета проекта.
По словам руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяны Бочаровой, данная поддержка поможет начинающим предпринимателям и самозанятым избежать ненужных ошибок.
«Данная мера финансовой поддержки оказалась весьма востребованной в Красноярском крае. И теперь нам важно обеспечить „выживаемость“ этих бизнесов. И сделать это можно как раз благодаря консультационной поддержке опытных федеральных экспертов», — отметила она.
Онлайн-курс «Бизнес-старт» стартует 12 августа и завершится 2 сентября. Зарегистрироваться на курс необходимо до 11 августа.
Ранее DK.RU сообщил, что инновационные предприятия Красноярского края получат поддержку на новые программы. Грантовый конкурс «Код-ЦТ» запускает фонд содействия инновациям.
Читайте также:
-
«Работа есть, ее много»: Красноярский край попал в пятерку лидеров по доступности кадров
Красноярский край сохранил лидирующие позиции в рейтинге регионов по доступности кадров для инновационной экономики, который опубликовала Ассоциация инновационных регионов России.
-
Андрей Бриль: Мы находимся на пороге нового этапа индустриализации, но кадров для нее нет
Что из советской системы образования надо вернуть, и почему без ответов на вопросы — кому принадлежит госсобственность и как поступить с триллионами кэша — нельзя учить бизнес, — на DK.RU.
-
Heinz продает свои российские заводы. Но любителям кетчупа можно выдохнуть
Американская Kraft Heinz ищет покупателя на свои активы по производству детского питания, а также бренды «Умница» и «Сами с усами». Их оценивают в 2,5-3 млрд руб. — и это очень выгодное предложение.
-
Японский бизнес приостановил процесс исхода из России. Причины
До начала спецоперации в России работало 168 крупных компаний из Японии, сейчас — 94. Большая часть ушедших предприятий свернули свою деятельность в марте-апреле. А за июнь-июль — только три.
-