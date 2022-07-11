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В Красноярском крае продлили конкурс на лучшего экспортера

В Красноярском крае продлили конкурс на лучшего экспортера
Иллюстрация: pixabay.com Автор: echosystem

Всероссийский конкурс «Экспортер года» продлен до 15 июля, участие могут принять крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели края.

#НОВОСТИ

Всего в конкурсе 19 номинаций. Шесть основных — они для МСП и крупного бизнеса, и пять дополнительных — тут все зависит от размера компании.

«Среди участников комиссия выберет лучших экспортёров в сферах промышленности, машиностроения и агропромышленного комплекса. Кроме того, впервые заявлены номинации „Ответственный экспортёр (ESG)“, „Лучшая женщина-экспортёр“ и „Лучший молодой предприниматель-экспортёр“», — рассказали в правительстве Красноярского края.

Конкурс будет проходить в два этапа. На первом определят лучших экспортеров на уровне каждого федерального округа. Затем финал, там будут выбирать уже победителей среди лидеров.

Конкурс проводится при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России. Участие в конкурсе бесплатное.

Предприниматели Красноярского края могут задать все вопросы об участии в конкурсе в РЭЦ по телефону 8-800-550-01-88 или электронной почте award@exportcenter.ru.

Отметим, премия «Экспортёр года» входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности.

Ранее DK.RU сообщал, что конкурс «Экспортер года» стратовал в феврале 2022 года. Он призван стимулировать экспортную активность малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий, повысить конкурентоспособность товаров, производимых в крае

 

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Автор: Юлия Тарабан
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