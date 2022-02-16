В Красноярском крае снова выберут лучших экспортеров
Впервые в региональном этапе всероссийского конкурса «Экспортёр года» смогут участвовать не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные компании и предприятия.
Лучших выберут в восьми номинациях среди промышленных предприятий, представителей агропромышленного комплекса, сферы услуг и высоких технологий и т.д. Среди критериев – темпы прироста объёма реализуемой экспортной продукции, география поставок, количество созданных рабочих мест, участие в международных и зарубежных выставках-ярмарках и т.д. Комиссия будет оценивать результаты за 2021 год.
Организатор конкурса в Красноярском крае – центр «Мой бизнес», который оказывает поддержку экспортёрам в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».
Конкурс призван стимулировать экспортную активность малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий, повысить конкурентоспособность товаров, производимых в крае, а также популяризировать успешный опыт компаний-экспортёров», – отметила руководитель Центра поддержки экспорта центра «Мой бизнес» Ольга Тимошенко.
Заявки принимаются до 1 марта 2022 года. Предприниматели могут узнать, как стать участником конкурса, по телефону 8-800-234-0-124, а также в Положении конкурса.
Торжественное подведение итогов регионального этапа состоится 18 марта. Лучшие экспортёры получат право стать участниками федерального этапа, также им вручат дипломы и ценные призы.
Конкурс проводится при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ) и агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
В Красноярском крае конкурс «Экспортер года» проходит в пятый раз, в 2021 году на всероссийский этап пробились производитель промышленного оборудования АО «Гортехмаш-Заводы», производитель очков из дерева ООО «Бревно», инжиниринговая компания «Рапид Билдинг» и завод ООО «КВЗ». В номинации «Яркий старт» победили ООО «Консент сервис», которые занимаются производством спортивной одежды. В номинации «Гуру экспорта» – производитель витражного оборудования ООО «Скай Технолоджи 2015».
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