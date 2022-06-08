«Енисейскую Сибирь» презентовали Монголии. Подписан ряд соглашений

Делегация Красноярского края презентовала комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» на специальном бизнес-форуме в Улан-Баторе. Об этом рассказали в правительстве региона.

Присутствующим рассказали об экономическом, инвестиционном и туристическом потенциале Красноярского края, а также регионов, входящих в Енисейскую Сибирь, — республик Тыва и Хакасия.

Особое внимание на презентации уделили проекту строительства железнодорожной ветки Курагино — Кызыл через Монголию в Китай. Этот коридор позволит соединить Юго-Восточную Азию через реку Енисей с Северным морским путем и станет важнейшей транспортной артерией на континенте.

После форума Красноярский край и Монголия подписали ряд соглашений и меморандумов.

Так, стороны планируют сотрудничать в области импорта пиломатериалов и строительных материалов, в сфере развития туризма, а также в рамках программы «Миллиард деревьев».

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что проект «Енисейская Сибирь» поддержал президент Владимир Путин.

«Именно благодаря этому проекту Красноярский край сегодня входит в пятерку наиболее активно развивающихся в инвестиционном отношении регионов и занимает лидерские позиции вместе с нашими соседями — Хакасией и Тывой. Многие проекты „Енисейской Сибири“ имеют межрегиональный характер и воплощаются как на территории Красноярского края, так и наших соседних регионов. Проекты активно развиваются, и мы уверены, что у них хорошее будущее», — рассказал глава региона.

Ранее DK.RU сообщал, что уже в первый день работы в Монголии Александр Усс провел ряд встреч. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в здравоохранении, культуре, туризме, сельском хозяйстве и геологоразведке.

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