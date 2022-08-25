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Красноярские создатели компьютерных игр могут получить федеральный грант

Красноярские создатели компьютерных игр могут получить федеральный грант
Иллюстрация: krskstate.ru

Для этого нужно поучаствовать в бесплатном всероссийском конкурсе «Начни игру». Приглашаются начинающие и опытные разработчики игр, дизайнеры и программисты.

#НОВОСТИ

Конкурс позволит участникам не только заявить о себе, но и выйти на новый уровень профессионального мастерства и найти партнёров для поддержки своих уникальных проектов. Лучшие из участников получат гранты на продвижение.

Конкурс будет проводиться в игровом формате по двум направлениям: «Партнерский кейс» и «Акселератор игровых проектов».

В рамках первого участники выберут одну из представленных профессий в игровой индустрии, в рамках которой пройдут образовательные модули трех уровней сложности. Решить предстоит кейсовые задания от партнёров. По итогам выберут 300 лучших, которые пройдут в финал. Он состоится в нобре 2022 года в Иннополисе.

В направлении «Акселератор игровых проектов» участники соберутся в команды, в рамках конкурса они должны будут разработать собственный проект. Это может быть игра, сервис или приложение.

Ребята пройдут конкурсный отбор на образовательную программу по проработке игровых проектов. Обучение завершится публичной презентацией ИТ-решений, а лучших пригласят в финал конкурса в Москве.

«Победители получат партнерские гранты на финансирование разработки и продвижение игровых проектов, созданных во время проведения конкурса, стажировки с возможностью последующего трудоустройства, призы, гранты на обучение в рамках выбранных профессий, сертификаты», -рассказали в правительстве Красноярского края.

Ранее DK.RU сообщал, что предприниматели Красноярского края активно используют российское программное обеспечение. За полгода они приобрели почти 11 тысяч лицензий на российские программные продукты за полцены.

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Автор: Юлия Тарабан
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