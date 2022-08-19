Предприниматели края приноровились к российскому ПО

За первые 6 месяцев 2022 года они приобрели почти 11 тысяч лицензий на российские программные продукты за полцены. Об этом рассказали в правительстве края.

Активнее всего бизнес покупает программное обеспечение для организации торговли — больше 60% от всех проданных лицензии.

Также ПО приобретают для предприятий общепита, для организации электронного документооборота, для гостиниц и различных производств.

Напомним, предприниматели Красноярского края могут купить отечественное ПО за полцены. Остальную сумму добавит федеральный бюджет.

«Сейчас доступно более 100 наименований отечественного ПО от 40 компаний. Их можно заказать на цифровой платформе МСП.РФ», -отметили в региональном правительстве.

Отметим, новый отбор разработчиков ПО для участия в программе продолжается до 31 августа — как ранее сообщал DK.RU, важно, чтобы программное обеспечение было включено в реестр отечественного ПО.

Также оно должно использоваться посредством облачной инфраструктуры и повышать производительность и оптимизацию бизнес-процессов предприятий.

Подробная информация о программе и условиях участия в ней размещена на сайте Российского фонда развития информационных технологий.

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