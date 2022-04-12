В Красноярском крае ищут правообладателей программного обеспечения
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса.
Правообладатели могут подать заявку на едином портале Госуслуг.
Обязательное условие — программное обеспечение должно быть включено в реестр отечественного ПО.
Кроме того, оно должно использоваться посредством облачной инфраструктуры и быть направлено на повышение производительности и оптимизацию бизнес-процессов предприятий.
Отметим, что в этом отборе в правительстве решили сконцентрироваться на ПО, которое может помочь бизнесу, сделать его более эффективным, повысить производительность, улучшить качество и снизить издержки.
Предприниматели Красноярского края могут приобретать отечественное ПО на льготных условиях: 50% стоимости лицензии производителям компенсирует федеральный бюджет.
Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется дополнительных документов и отчетности, но они должны нахождиться в реестре субъектов малого и среднего бизнеса.
Эксперты ждут заявки от правообладателей систем планирования ресурсов предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также специализированного ПО, которое необходимого малым и средним предпринимателям — производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам.
Напомним, что программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика РФ», стартовала в прошлом году.
В настоящий момент доступно более 130 программных продуктов от 29 российских компаний. Их можно заказать на «Цифровой платформе МСП.РФ», разработанной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее DK.RU рассказывал, что в Красноярском крае готовят новые меры поддержки для бизнеса. Так, чиновники предлагают для организаций и ИП, которые больше всего пострадали из-за санкций, снизить минимальные ставки УСН на 2022.
Кроме того, красноярские предприниматели готовы открыть производство на 30 предприятиях в целях импортозамещения.
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