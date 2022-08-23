Красноярские предприятия выиграли по 30 млн рублей на инновации

Деньги получили две компании из Красноярскеа — они стали победителями конкурса «Коммерциализация-импортозамещение» от Фонда содействия инновациям (ФСИ).

По 30 млн рублей получили энергетическая компания «Про-Ток» и ООО «Новая энергия».

«Про-Ток» производит щитовое электрооборудование и комплектные трансформаторные подстанции, в сфере инноваций компания работает уже несколько лет.

Выигранные деньги организация потратит на создание комплекса технических решений для повышения эксплуатационных характеристик низковольтных комплектных устройств.

ООО «Новая энергия» использует деньги гранта для расширения производства активированного угля марки СТК-А. Это высокотехнологичный эффективный сорбент широкого спектра применения. Его используют в металлургии и химической промышленности для очистки сточных и оборотных вод, техногенных растворов и т.д., очистки промышленных и бытовых стоков, а также для воздуха от неприятных запахов. Кроме того, сорбент применяется на мусоросжигательных заводах.

Прием заявко от микро- и малых предприятий Красноярского края на участие в конкурсе продолжается.

Необходимо отправить все материалы до 10.00 (мск) 26 сентября на сайте.

Отметим, конкурс проводится в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее DK.RU сообщал, что в прошлом году в подобном грантовом конкурсе победило семь проектов из Красноярского края. В общей сложности они получили 143,8 млн рублей.

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