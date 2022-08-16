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Малые предприятия Красноярского края позвали за грантами на инновации

Малые предприятия Красноярского края позвали за грантами на инновации
Иллюстрация: krskstate.ru

Деньги разыгрывает Фонд содействия инновациям. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, составляет 30 млн рублей.

#НОВОСТИ
Фонд содействия инновациям начинает принимать заявки от микро- и малых предприятиятий Красноярского края на участие в грантовом конкурсе «Коммерциализация-импортозамещение», сообщили в Красноярском региональном бизнес-инкубаторе, который является оператором ФСИ в регионе.
 
Максимальная сумма гранта составляет 30 млн рублей. Пустить их можно на создание или расширение производства инновационной продукции, направленной преимущественно на замещение зарубежных аналогов.
 
Также необходимым условием является софинансирование в размере не менее 50%. Проект, выигравший грант, должен быть реализован в течение года. Подробнее здесь. Также можно проконсультироваться в КРИТБИ по телефонам (391) 201-77-77 (доб. 2131, 2027).
 
Для участия в конкурсе нужно подать заявку на его сайте до 10:00 по Москве 26 сентября 2022 года.
 
В прошлом году в подобном грантовом конкурсе победило семь проектов из Красноярского края. В общей сложности они получили 143,8 млн рублей.
 
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Заявки от предпринимателей на участие в грантовом конкурсе принимают в агентстве по туризму Красноярского края, сообщили в региональном правительстве.

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Деньги будут выделять и регионального фонда развития промышленности.

 

Автор: Петр Савельев
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