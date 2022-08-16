Малые предприятия Красноярского края позвали за грантами на инновации
Деньги разыгрывает Фонд содействия инновациям. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, составляет 30 млн рублей.
Фонд содействия инновациям начинает принимать заявки от микро- и малых предприятиятий Красноярского края на участие в грантовом конкурсе «Коммерциализация-импортозамещение», сообщили в Красноярском региональном бизнес-инкубаторе, который является оператором ФСИ в регионе.
Максимальная сумма гранта составляет 30 млн рублей. Пустить их можно на создание или расширение производства инновационной продукции, направленной преимущественно на замещение зарубежных аналогов.
Также необходимым условием является софинансирование в размере не менее 50%. Проект, выигравший грант, должен быть реализован в течение года. Подробнее здесь. Также можно проконсультироваться в КРИТБИ по телефонам (391) 201-77-77 (доб. 2131, 2027).
Для участия в конкурсе нужно подать заявку на его сайте до 10:00 по Москве 26 сентября 2022 года.
В прошлом году в подобном грантовом конкурсе победило семь проектов из Красноярского края. В общей сложности они получили 143,8 млн рублей.
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Заявки от предпринимателей на участие в грантовом конкурсе принимают в агентстве по туризму Красноярского края, сообщили в региональном правительстве.
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