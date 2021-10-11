Стартап-марафон KZDStartUp для технологических инноваторов начнется 23 октября

23-24 октября Красноярская железная дорога совместно с венчурной компанией YellowRockets проведет двухдневный стартап-марафон в рамках программы KZDStartUp.

Вместе с экспертами участники смогут доработать свой продукт, чтобы в перспективе запустить пилотный проект с ОАО «РЖД».

За два дня работы участники получат новые знания и компетенции по работе с корпорациями, получат отраслевую и бизнес-экспертизу своего проекта и пообщаются с профильными экспертами КрасЖД. Отдельное внимание на стартап-марафоне будет уделено вопросам внедрения разработок. Участники рассмотрят инструменты взаимодействия с внешними проектами, запросы на инновации РЖД и кейсы взаимодействия с компанией.

Эксперты расскажут, где технологическому предпринимателю взять финансирование на доработку технологии и пилот. Подробно будут разобраны вопросы подсчета эффекта от внедрения и экономики продукта, подготовки презентации и onepager проекта, формулирования гипотез и ценностного предложения.

Завершится стартап-марафон KZDStartUp финальной презентационной сессией, где разработчики проектов продемонстрируют результаты работы, получат обратную связь от экспертов КрасЖД, отвечающих за инновационное развитие железной дороги.

Если мы хотим, чтобы вокруг КрасЖД появилась инновационная экосистема, чтобы компании, создающие новый технологический продукт, приходили к нам со своими разработками, необходимы мероприятия для проектов разных уровней готовности. Например, стартап-марафон будет полезен разработчикам проектов на ранних стадиях. Они смогут понять, что требуется железной дороге и сразу скорректировать свои идеи. И когда продукт будет готов к тестированию, основатели стартапа уже будут знать, к кому обращаться, как составлять технико-экономическое обоснование и какие требования есть у ОАО «РЖД», - считает Вячеслав Иванов, заместитель главного инженера Красноярской железной дороги.

С компаниями, проекты которых признают лучшими, сотрудничество после стартап-марафона продолжится: для них будет доступно сопровождение, поддержка и консультации по организации пилотных внедрений на Красноярской железной дороге.

Узнать подробности и зарегистрироваться на стартап-марафон можно на сайте программы: https://rzdinnovation.ru/kzdstartup/marathon-2021

Стартап-марафон - очень эффективный формат. Это два дня постоянной работы. Будет очень много новой информации, будет много новых знакомств. Участие в стартап-марафонах полезно. Опытные команды познакомятся с профильными экспертами и представителями Красноярской железной дороги и проработают возможности внедрения. Начинающие стартапы и разработчики получат информацию о том, в каком направлении лучше развивать продукт», - говорит Сергей Богданов, директор компании YellowRockets.

Напомним, KZDStartup - совместная программа Красноярской железной дороги и венчурной компании YellowRockets, которая поможет основателям технологических проектов внедрить свои разработки в инфраструктуру ОАО «РЖД». Подобные программы создают условия для энергетического и информационного обмена между крупными компаниями и региональной научной и бизнес-средой. По ее итогам у участников появится четкий план и необходимые документы для запуска пилотного проекта на железной дороге.