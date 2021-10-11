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Стартап-марафон KZDStartUp для технологических инноваторов начнется 23 октября

Стартап-марафон KZDStartUp для технологических инноваторов начнется 23 октября
Иллюстрация: пресс-служба КрасЖД

23-24 октября Красноярская железная дорога совместно с венчурной компанией YellowRockets проведет двухдневный стартап-марафон в рамках программы KZDStartUp.

#НОВОСТИ

Вместе с экспертами участники смогут доработать свой продукт, чтобы в перспективе запустить пилотный проект с ОАО «РЖД». 

За два дня работы участники получат новые знания и компетенции по работе с корпорациями, получат отраслевую и бизнес-экспертизу своего проекта и пообщаются с профильными экспертами КрасЖД. Отдельное внимание на стартап-марафоне будет уделено вопросам внедрения разработок. Участники рассмотрят инструменты взаимодействия с внешними проектами, запросы на инновации РЖД и кейсы взаимодействия с компанией.

Эксперты расскажут, где технологическому предпринимателю взять финансирование на доработку технологии и пилот. Подробно будут разобраны вопросы подсчета эффекта от внедрения и экономики продукта, подготовки презентации и onepager проекта, формулирования гипотез и ценностного предложения. 

Завершится стартап-марафон KZDStartUp финальной презентационной сессией, где разработчики проектов продемонстрируют результаты работы, получат обратную связь от экспертов КрасЖД, отвечающих за инновационное развитие железной дороги.

Стартап-марафон KZDStartUp для технологических инноваторов начнется 23 октября 1Если мы хотим, чтобы вокруг КрасЖД появилась инновационная экосистема, чтобы компании, создающие новый технологический продукт, приходили к нам со своими разработками, необходимы мероприятия для проектов разных уровней готовности. Например, стартап-марафон будет полезен разработчикам проектов на ранних стадиях. Они смогут понять, что требуется железной дороге и сразу скорректировать свои идеи. И когда продукт будет готов к тестированию, основатели стартапа уже будут знать, к кому обращаться, как составлять технико-экономическое обоснование и какие требования есть у ОАО «РЖД», - считает Вячеслав Иванов, заместитель главного инженера Красноярской железной дороги.

С компаниями, проекты которых признают лучшими, сотрудничество после стартап-марафона продолжится: для них будет доступно сопровождение, поддержка и консультации по организации пилотных внедрений на Красноярской железной дороге.

Узнать подробности и зарегистрироваться на стартап-марафон можно на сайте программы: https://rzdinnovation.ru/kzdstartup/marathon-2021  

Стартап-марафон KZDStartUp для технологических инноваторов начнется 23 октября 2Стартап-марафон - очень эффективный формат. Это два дня постоянной работы. Будет очень много новой информации, будет много новых знакомств. Участие в стартап-марафонах полезно. Опытные команды познакомятся с профильными экспертами и представителями Красноярской железной дороги и проработают возможности внедрения. Начинающие стартапы и разработчики получат информацию о том, в каком направлении лучше развивать продукт», - говорит Сергей Богданов, директор компании YellowRockets.

Напомним, KZDStartup - совместная программа Красноярской железной дороги и венчурной компании YellowRockets, которая поможет основателям технологических проектов внедрить свои разработки в инфраструктуру ОАО «РЖД». Подобные программы создают условия для энергетического и информационного обмена между крупными компаниями и региональной научной и бизнес-средой. По ее итогам у участников появится четкий план и необходимые документы для запуска пилотного проекта на железной дороге.

 

Автор: Александр Вознесенский
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