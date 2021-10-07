Красноярские оправы для очков поедут во Францию и Японию

Продукция красноярской компании BREVNO на выставке в Париже заинтересовала иностранных дистрибуторов. Первые договоренности о поставках уже достигнуты. На подходе еще несколько.

В международной выставке очков (включая солнцезащитные) и контактных линз SILMO 2021, которая проходила в Париже, приняла участие красноярская компания BREVNO, которая производит оправы для очков из дерева и переработанного пластика.

Как рассказал DK.RU основатель и руководитель компании Фёдор Смирнов, итогом выставки стали договоренности о поставках красноярских оправ за рубеж.

Есть два заказа во Францию и на остров Кюрасао. Также есть потенциальные договоренности с дистрибьюторами из Испании и ОАЭ», — рассказал он.

Об оъемах экспортных отгрузок Смирнов не говорит, но уверяет, что производственных мощностей его компании хватит.

Добавим, что отправиться на выставку SILMO 2021 компании BREVNO помог Центр поддержки экспорта центра «Мой бизнес».

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