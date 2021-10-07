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Красноярские оправы для очков поедут во Францию и Японию

Красноярские оправы для очков поедут во Францию и Японию
Иллюстрация: мойбизнес-24.рф

Продукция красноярской компании BREVNO на выставке в Париже заинтересовала иностранных дистрибуторов. Первые договоренности о поставках уже достигнуты. На подходе еще несколько.

#НОВОСТИ
В международной выставке очков (включая солнцезащитные) и контактных линз SILMO 2021, которая проходила в Париже, приняла участие красноярская компания BREVNO, которая производит оправы для очков из дерева и переработанного пластика.
 
Как рассказал DK.RU основатель и руководитель компании Фёдор Смирнов, итогом выставки стали договоренности о поставках красноярских оправ за рубеж. 
Есть два заказа во Францию и на остров Кюрасао. Также есть потенциальные договоренности с дистрибьюторами из Испании и ОАЭ», — рассказал он.
Об оъемах экспортных отгрузок Смирнов не говорит, но уверяет, что производственных мощностей его компании хватит.
 
Добавим, что отправиться на выставку SILMO 2021 компании BREVNO помог Центр поддержки экспорта центра «Мой бизнес».
 
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Деньги выделяются в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Красноярский край стал крупнейшим несырьевым экспортером в Сибири в 2021 году

По данным «Российского экспортного центра» (РЭЦ), несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из регионов Сибири за 6 месяцев 2021 года вырос на 30,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

 

Автор: Петр Савельев
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