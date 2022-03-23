Красноярская компания Pro-Tok сменила логотип и слоган

Компания много лет работает на российском рынке и готовилась выйти на мировой. Но в сегодняшний условиях решила обновить свое «лицо», почеркнув национальную принадлежность.

Энергетическая компания Pro-Tok из Красноярска поменяла логотип и взяла себе новый слоган. Об этом сообщила директор фирмы Анна Жираткова.

Теперь название компании написано на русском языке, а ее слоган звучит как «Русская энергия».

12 лет назад мы создали компанию с международными амбициями, которая стремится синтезировать знания и создавать продукты мирового уровня. Мы по-прежнему открыты к диалогу, но сейчас все свои силы и ресурсы направим на русские инновации и развитие русской энергетики. И отразили это в новом начертании названия и новом слогане компании», — говорит Жираткова.

Напомним, Pro-Tok занимается производством электрооборудования, кабельной и светотехнической продукции, металлоконструкций, трансформаторных подстанций, инструментов, технологического оборудования и иной продукции по полному циклу. В 2021 году компания стала резидентом фонда «Сколково». Также фирма активно занималась сертификацией своей продукции по международным стандартам, намереваясь выйти на внешний рынок.

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«Бей, беги, замри», — Анна Жираткова о текущих стратегиях выживания

Сейчас задача сложнее: нужно бежать, резко меняя траекторию движения, порой даже на 180°, по воде, под камнепадом, который валится с неба. Ещё и сохраняя спокойствие.