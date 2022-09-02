В Красноярске ищут креативных лидеров

В Красноярском крае в рамках исследования Yenisey. 100 Most Creative Russians выявят самых креативных лидеров различных индустрий.

Опросят не меньше 200 лидеров мнений, отраслевых экспертов и владельцев креативного бизнеса из 12 сфер: исполнительское и театральное искусство, реклама и маркетинг, кино, видео и фотография, телевидение и радио, дизайн продуктов, коммуникации и мода, издательское дело, IT, программное обеспечение и игры, изобразительное искусство, музеи, галереи и креативные кластеры, архитектура, музыка и гастрономия.

Самых креативных будут выявлять по нескольким критериям. Например, способность создать общее видение развития в своей отрасли, достижение заметных или значимых изменений для общества, воплощение высоких профессиональных стандартов, поиск и использование новых методов развития для своего направления, высокий уровень добавленной стоимости производимых товаров и услуг.

Исследование проводится по специально разработанной методологии и будет проходить в четыре этапа.

Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов отметил, что Красноярский край является флагманом развития инфраструктуры креативных индустрий в Сибири.

Проведение исследования по выявлению локальных креативных лидеров позволит точнее навести фокус на деятелей профсообщества, с которыми, в первую очередь, нужно кооперироваться для формирования гипотез, разработки стратегий, генерации проектов и т.д. Кроме того, это признание заслуг людей, которые часто не видны широкому кругу, но от которых зависит развитие экономики нового типа — экономики, основанной на капитализации талантов. Сибирских талантов», — рассказал он.

Отметим, Красноярский край — четвертый регион, где проводится такое исследование. Федеральный проект 100 Most Creative Russians существует с ноября 2020 года и сейчас активно развивается на региональном уровне.

Результаты исследования будут представлены осенью 2022 года на «Российской креативной неделе — Сибирь» в Красноярске.

Ранее DK.RU сообщал, что красноярские предприниматели участвуют в акции «Вконтакте» - получают специальные купоны, которые удваивают их рекламный бюджет.

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