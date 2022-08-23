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Правительство утвердило список банков для льготного кредитования бизнеса

Правительство утвердило список банков для льготного кредитования бизнеса
Иллюстрация: центр "Мой бизнес"

Через них до конца года планируют выдать порядка 50 млрд рублей кредитов по ставкам на более 4,5%.

#НОВОСТИ
Программа льготного кредитования бизнеса будет реализовываться через 47 банков, об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. С полным списком можно ознакомиться здесь.
 
Через эти банки будут выдаваться инвестиционные кредиты от 50 млн до 1 млрд рублей на срок до трех лет. Причем в первые три года ставки будут на уровне 3% для среднего бизнеса и 4,5% — для малого и микробизнеса. А в следующие два года она будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ на момент подписания договора, увеличенная не более чем на 2,75%.
 
Таким образом в бизнес планируют влить порядка 50 млрд рублей. Полученные деньги можно будет потратить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств. Полный список тех, кто может рассчитывать на такую поддержку здесь.
 
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Объем инвестиций в первом полугодии 2022 года в крае составил 298 млрд рублей — и это на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2021 году объём инвестиций составил 589,1 млрд рублей.

Предприниматели Красноярского края могут получить льготный кредит под 3-4,5%

Новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства запустило правительство России. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Автор: Петр Савельев
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