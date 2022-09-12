Предпринимателей Красноярского края зовут на премию Russian Creative Awards

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Начался прием заявок на Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Участвовать могут физлица, коммерческие и некоммерческие организации и объединения.