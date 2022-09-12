Предпринимателей Красноярского края зовут на премию Russian Creative Awards
Начался прием заявок на Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Участвовать могут физлица, коммерческие и некоммерческие организации и объединения.
Подать заявку можно до 16 октября на сайте rc-awards.ru. В этом году будет 10 номинаций: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Событие года», «Креативное пространство года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Культурный код», «Креативный социальный проект» и «Креативный регион». Награждать победителей будут 1 декабря в Москве.
В этом году Russian Creative Awards пройдет во второй раз. Первый раз премию вручали в 2021 году.
Справка
В Красноярском крае зарегистрировано более 106 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них — 11 500 организаций задействованы в креативных индустриях. По этому показателю край занимает второе место в СФО.