Династия: искусство быть уникальным

«Просто подарков» не бывает, считают специалисты ювелирной мастерской «Династия». Настоящие драгоценности всегда в единственном экземпляре.

Подарок как слепок души человека, как часть характера и тень настроения — на этом специализируются ювелиры «Династии»: от настольных композиций и ручек до медалей, галстучных булавок, запонок и колье. Ателье успешно занимается изготовлением бизнес-сувениров уже более 20 лет. В работе мастера используют только драгоценные металлы: золото и серебро, натуральные камни: якутские бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, по желанию заказчика подарок могут украсить фианитами, из отделочных камней мастера предпочитают обсидиан, малахит, змеевик. Все материалы обязательно проходят пробирный надзор и сертификацию.

Одно из преимуществ «Династии» — собственный склад драгоценных камней, а значит, у покупателя всегда есть выбор, чем украсить подарок. Кроме того, изделие можно изготовить за короткий срок, а не ждать поставку партии камней. Впрочем, специалисты мастерской могут и привезти нужные драгоценные камни под заказ.

Индивидуальный подарок означает и индивидуальный подход команды мастеров ювелирного ателье «Династия». Обсудив все пожелания с клиентом, дизайнер рисует несколько эскизов от руки, затем создается компьютерная 3D-модель, чтобы представить будущее изделие объемным, со всех сторон. Мастер также делает рендер (фотореалистичное изображение подарка), которое позволяет оценить, как он будет смотреться в интерьере.

Следующий этап — отливка модели из воска, а затем уже ювелиры приступают к работе с металлом. Весь цикл производства изделия замкнут в периметре мастерской: «Династия» располагает полным набором необходимого оборудования для моделирования, литья, сборки, ультразвуковой очистки. Благодаря этому мастера могут изготовить заказ в рекордно короткие сроки — за 3–4 дня.

— Каждый клиент для нас — это источник вдохновения для создания авторских ювелирных изделий, это наш полноценный соавтор. Именно так и рождаются настоящие подарки — с собственным характером и «лицом», подарки с яркой индивидуальностью, как и их обладатели, — убеждена Татьяна Черкашина, генеральный директор компании.

Кому могут быть интересны корпоративные подарки?

Предпринимателям или руководителям компании. Будь то небольшая компания или крупный бизнес, с каждым годом становится все очевиднее, что иметь эмоционально теплые и доверительные отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками намного эффективнее для бизнеса, чем выстраивать сдержанные и сугубо рабочие. Поддерживать связь с помощью подарков, тем самым выделяясь на фоне конкурентов, — с этим прекрасно справится команда «Династии». Настольный сувенир с символом года или факсимиле директора с рукояткой из золота или серебра на рабочий стол — такой подарок запомнится и будет напоминанием о вас или вашей компании.

Для маркетологов крупных компаний, которые каждый год ломают голову, какие корпоративные подарки придумать на этот раз — значки на лацкан, булавки для галстука, корпоративная ручка с драгоценным камнем, кулоны с логотипом компании и многое другое могут предложить специалисты «Династии».

Личные подарки — именные запонки с инициалами, медаль с достижением. К примеру, пробежал человек 20 км в этом году, так почему не напомнить ему об этом медалью со сделанной из серебра надписью «У тебя все получается»? Кулон для девушки, которая ведет йогу на гамаках, где по фото дизайнер компании вырезает из воска ее очертания на гамаке.

Вы уже выбрали особенный подарок? Интересуйтесь, приходите, звоните!

Ювелирная мастерская Dynasty

г. Красноярск, Ленина, 118

Тел.:+ 7 (391) 272 87 16

www.dynasty-jw.ru