Дискоклуб «ДК»: креативные индустрии

Готовы ли компании креативного сектора к внезапной актуализации их значимости и что необходимо для развития таких бизнесов — об этом эксперты отрасли говорили на дискуссионном клубе «ДК-Красноярск».

ЦУП для экономики творчества

Развитие креативных индустрий — лишь сиюминутная «повестка» или реальный запрос территорий? С такого вопроса началась дискуссия на тему экономики творчества. Слово взяла ЮЛИЯ ВЕРХУШИНА, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края. С января 2022 она курирует в регионе сферу креативных индустрий.

— Чтобы понять, куда мы идем, начну с ответа на вопрос, зачем вообще промышленному региону, уверенно стоящему на ногах, развивать креативные индустрии. Причин, конечно, много, и они разные, но одна из важных, если сформулировать простыми словами, — чтобы в крае было интересно и комфортно жить. Для нас действительно важно, чтобы регион не стоял на месте, развивался, чтобы он не превратился в большой вахтовый поселок, где люди только работают, стараясь при любом удобном случае уехать, — но чтобы деньги и время тратились здесь. Чем больше в регионе будет бизнесов креативного сектора экономики, тем комфортнее и интереснее в нем будет жить. Это и про развитие архитектуры и качество городской среды, это и про события совершенно разного уровня, и про бренды одежды, и про высокий уровень гастрономии. Это длинный путь, и сейчас мы только в начале — готовы слушать, слышать, помогать и вместе искать механизмы, которые будут эффективны для развития этого направления, — сказала Юлия Верхушина. — Чтобы понять, куда мы идем, начну с ответа на вопрос, зачем вообще промышленному региону, уверенно стоящему на ногах, развивать креативные индустрии. Причин, конечно, много, и они разные, но одна из важных, если сформулировать простыми словами, — чтобы в крае было интересно и комфортно жить. Для нас действительно важно, чтобы регион не стоял на месте, развивался, чтобы он не превратился в большой вахтовый поселок, где люди только работают, стараясь при любом удобном случае уехать, — но чтобы деньги и время тратились здесь. Чем больше в регионе будет бизнесов креативного сектора экономики, тем комфортнее и интереснее в нем будет жить. Это и про развитие архитектуры и качество городской среды, это и про события совершенно разного уровня, и про бренды одежды, и про высокий уровень гастрономии. Это длинный путь, и сейчас мы только в начале — готовы слушать, слышать, помогать и вместе искать механизмы, которые будут эффективны для развития этого направления, — сказала Юлия Верхушина.

Она добавила, что в этом году в Красноярске был создан Сибирский институт развития креативных индустрий. Задача автономной некоммерческой организации — стать ЦУПом экономики творчества в регионе.

Институт должен стать точкой притяжения и в то же время питательной средой для развития креативных индустрий. Речь не только про вдохновение, а про очень прикладные вещи — например, развитие кадрового потенциала через образовательные программы, грантовую поддержку стартапов, предоставление производственных помещений по льготной цене. Большой блок задач связан с продюсированием продуктов креативных производств. У нас много талантов, но далеко не каждый умеет себя продвинуть — правильно определить рынки сбыта, выстроить системную и эффективную информационную кампанию, настроить отдельные каналы продаж. В этом мы помогаем. Причем принципиальная позиция — продюсирование на условиях софинансирования, потому что у производителя продукта должна быть мотивация, которая обычно теряется, если для него все становится бесплатным. Наша задача — помочь тем, кто готов развиваться и сам, а не плодить «грантоежек», у которых бизнес только на бумаге.

В рамках развития творческих бизнесов в Красноярске был перезапущен креативный кластер «Квадрат». Первоначально он создавался усилиями бизнеса, а с недавних пор получил поддержку правительства края и теперь работает через государственно-частное партнерство. О развитии проекта рассказал ИГОРЬ БАШКАТОВ, один из его инициаторов, генеральный директор дизайн-группы «АртСтиль».

— «Квадрат» начинался как частная инициатива. Поняв на каком-то этапе, что нам нужен новый мощный виток, убедили партнера продать Красноярскому краю долю этого проекта и получили в лице администрации региона более сильного, как минимум, с инвестиционной точки зрения, партнера. Очень важно, что идеология «Квадрата» сформирована рынком — она не придумана. И в этом ее сила. Все резиденты, сегодня их порядка 40, — это реальный бизнес, который зарабатывает своим трудом. — «Квадрат» начинался как частная инициатива. Поняв на каком-то этапе, что нам нужен новый мощный виток, убедили партнера продать Красноярскому краю долю этого проекта и получили в лице администрации региона более сильного, как минимум, с инвестиционной точки зрения, партнера. Очень важно, что идеология «Квадрата» сформирована рынком — она не придумана. И в этом ее сила. Все резиденты, сегодня их порядка 40, — это реальный бизнес, который зарабатывает своим трудом.

За последнее время в «Квадрате» открылось несколько дополнительных мастерских, а до конца года появится шоурум красноярских мастеров. Однако даже этот проект лишь отчасти решает проблему нехватки «дома» для креативного сообщества.

В семье креативных индустрий фотография зачастую становится нелюбимым ребенком. У фотографов нет элементарного — возможности выставляться. Под эти цели в Красноярске подходит максимум два музея, но и в них заявку на проведение выставки нужно писать за год-два вперед. Особенно сложно молодым фотографам: с февраля 2022 стоимость печатных материалов, как и фототехники, подскочила до небес. Конечно, можно выставляться в Интернете, но фотография — как книга, и хороша именно напечатанной, — рассказала ТАТЬЯНА ВИШНЕВСКАЯ, красноярский фотохудожник.

Юлия Верхушина подтвердила: Красноярску действительно не хватает выставочных пространств. Однако в обозримой перспективе эта проблема должна быть решена.

— Предложение относительно фотовыставок — соединять их с проведением крупных мероприятий. Отработать механику можем уже на креативной неделе. Второе — выставочная тема как таковая. Это колоссальная проблема, которая важна не только фотохудожникам, но и художникам в целом. У нас нет качественных выставочных площадок, которые могут принимать и проводить выставки высокого уровня. И я рада, что губернатором края было принято решение о строительстве «Поздеев-центра» — значительная его часть как раз направлена на развитие выставочных проектов и искусства в целом. Но это перспектива трех лет. Место под него уже выделено, идет проектирование, и тут мы опять же открыты к предложениям, — сказала Юлия Верхушина.

Индустриальный город с креативной надстройкой

Самый серьезный вызов для развития отечественного арт-рынка сегодня — геополитический кризис и его последствия, из-за которых многие значимые для России художники уехали из страны. Нерешенной остается и глобальная для формирования рынка задача: мода на искусство в России так и не стала массовой.

— Как эксперт в сфере арт-бизнеса могу четко сказать: искусство можно покупать, при этом необязательно в нем разбираться на уровне профи. Мне кажется, это как раз дело каждого из тех, кто причастен к сфере креативных индустрий, — формировать вкус и причастность к искусству людей, задающих тренды. Чтобы появился арт-рынок, нужен спрос, а он, чем дальше от столицы, тем ниже. В регионах, которые расположены к востоку от Урала, искусство воспринимается чем-то далеким, имеющим отношение лишь к той части людей, которая им занимается. Бизнес, которого здесь много, не вовлечен в арт-процесс, а уверенность, что художник должен быть голодным, укоренено даже в умах тех, кто растит их, — поделилась своим мнением ЕЛЕНА КЛЕЦКАЯ, основатель компании ArtBuro Consulting. — Как эксперт в сфере арт-бизнеса могу четко сказать: искусство можно покупать, при этом необязательно в нем разбираться на уровне профи. Мне кажется, это как раз дело каждого из тех, кто причастен к сфере креативных индустрий, — формировать вкус и причастность к искусству людей, задающих тренды. Чтобы появился арт-рынок, нужен спрос, а он, чем дальше от столицы, тем ниже. В регионах, которые расположены к востоку от Урала, искусство воспринимается чем-то далеким, имеющим отношение лишь к той части людей, которая им занимается. Бизнес, которого здесь много, не вовлечен в арт-процесс, а уверенность, что художник должен быть голодным, укоренено даже в умах тех, кто растит их, — поделилась своим мнением ЕЛЕНА КЛЕЦКАЯ, основатель компании ArtBuro Consulting.

Она также отметила, что формирование арт-рынка упирается в отсутствие инфраструктуры: смотреть и покупать картины попросту негде.

Чтобы хоть как-то начать решать эту проблему, я приобрела помещение площадью больше 300 кв. м с намерением открыть в нем первую в Сибири частную галерею. Идея в том, чтобы формировать вкус и на живом примере объяснять, что между искусством и людьми нет пропасти. Сегодня мы вынужденно поставили этот проект на паузу, поскольку те художники, которых мы планировали привезти в Красноярск, уехали из страны, и нам некого показывать. Сейчас галерея переходит в онлайн-режим, выставляться в ней в основном будут сибирские художники. Но свою работу в сфере арт-дилерства и консалтинга мы продолжаем. В том числе и в части инвестиций в искусство. Вообще, коллаборации бизнеса и арт-среды — это особая тема, которая отличает сегодняшний рынок от тех реалий, что были еще пару лет назад. Сегодня привлечь нового клиента можно, только сделав бизнес очень личным, показав через него свои ценности и свои взгляды на мир. И через искусство, используя его как метафору, это сделать проще всего, — говорит Елена Клецкая.

АНТОН ШАТАЛОВ, архитектор и управляющий партнер компании «Проектдевелопмент», уверен: под понятие «креативные индустрии» подпадают все индустрии, где в ближайшем будущем человека не сможет заменить робот, искусственный интеллект и нейронная сеть.

— Значительную часть того, что мы сегодня обсуждаем, скоро будет делать нейросеть. У нас на глазах появляется серьезнейший конкурент художникам и дизайнерам. Эволюционируют все сферы дизайна — от интерфейсов и одежды до более консервативных — архитектуры и промдизайна. Через 10 лет индустрии, в том числе креативные, изменятся до неузнаваемости во всем мире. Поэтому нужно смотреть туда, где человека еще не скоро заменит искусственный интеллект: там будущее. А если мы просто пытаемся догонять развитый мир, значит, уже проиграли. — Значительную часть того, что мы сегодня обсуждаем, скоро будет делать нейросеть. У нас на глазах появляется серьезнейший конкурент художникам и дизайнерам. Эволюционируют все сферы дизайна — от интерфейсов и одежды до более консервативных — архитектуры и промдизайна. Через 10 лет индустрии, в том числе креативные, изменятся до неузнаваемости во всем мире. Поэтому нужно смотреть туда, где человека еще не скоро заменит искусственный интеллект: там будущее. А если мы просто пытаемся догонять развитый мир, значит, уже проиграли.

Антон Шаталов говорит: чтобы в столице ресурсодобывающего региона появилась креативная надстройка, творческим сферам необходимо встраиваться в сложившиеся производственные цепочки. Именно это путь к рождению высокотехнологичного продукта с высокой добавленной стоимостью.

Красноярск не станет Миланом, Лондоном или Сингапуром. Почему, к примеру, столица моды находится в Милане? Потому что индустрия моды там сформировалась исторически, есть тусовка и высокая концентрация профи, что для развития креативных индустрий очень важно. Красноярск — промышленный, индустриальный город, таковым он останется еще минимум 50 лет. Нужно искать предпосылки в этом. У нас под рукой золото, алюминий, редкоземельные металлы, научная и образовательная база — с такими ресурсами можно смело смотреть в сторону композитных материалов, к примеру. Творец, который брызнул кистью на холст и продал это за дорого, — это не индустрия. Нет смысла делать ставку на этих людей, они первые уедут отсюда, когда получат признание за пределами региона.

АНДРЕЙ ПЕРФИЛОВ, основатель клуба «Миллиард», заметил, что статус индустриального города отнюдь не мешает бизнесменам из Красноярска развивать креативные проекты. АНДРЕЙ ПЕРФИЛОВ, основатель клуба «Миллиард», заметил, что статус индустриального города отнюдь не мешает бизнесменам из Красноярска развивать креативные проекты.

— Искусство — это всегда некая аутентичность, которая в регионе есть даже в избытке. Второе — география не всегда определяет рынок сбыта. У нас в клубе есть резидент, который развивает бизнес по строительству юрт. Он совершенно спокойно продает их по всему миру: его юрты стоят в кемпингах в Канаде, Турции. Другой показательный пример — Bellini, которые успешно работают и развивают свои творческие проекты. А то, что Красноярск — индустриальный город, прекрасно видно даже на бюджете региона, который во многом опирается на налоги «Норникеля».

Креатив, оторванный от реальности

Сегодня в Красноярске, в отличие, к примеру, от соседнего Новосибирска, нет ни одного частного театра со своим зданием. Однако даже это не мешает «бродячим артистам» делать проекты, о которых говорит весь город. Один из таких примеров — независимый детский театр мюзикла Broadway Kids, созданный певицей и продюсером МАРИНОЙ ВИШНЕВСКОЙ.

— Очевидные проблемы в моем секторе есть, и кажется, что на пути их решения мы рано или поздно упремся в слово «повестка». Потому что всегда есть госзаказ на творческие продукты, а у талантливейших артистов региона, за редким исключением, нет возможности реализовать свой творческий потенциал — они всего лишь заполняют пространство на правительственных концертах. И это болевая точка! Почему коллеги не развиваются, я не знаю. Лично мне ресурса для этого достаточно: есть имя, известное как зрительской аудитории, так и спонсорам. А то, что поддержки не хватает, скажет любой. Возможна ли поддержка частных культурных инициатив, которые смогут воплощать собственные идеи без необходимости отрабатывать «повестку»? Хотелось бы в это верить. Пока же за те 13 лет, что я служу красноярской сцене, не слышала таких историй. Всегда есть некое мнение сверху, — рассказала Марина Вишневская. — Очевидные проблемы в моем секторе есть, и кажется, что на пути их решения мы рано или поздно упремся в слово «повестка». Потому что всегда есть госзаказ на творческие продукты, а у талантливейших артистов региона, за редким исключением, нет возможности реализовать свой творческий потенциал — они всего лишь заполняют пространство на правительственных концертах. И это болевая точка! Почему коллеги не развиваются, я не знаю. Лично мне ресурса для этого достаточно: есть имя, известное как зрительской аудитории, так и спонсорам. А то, что поддержки не хватает, скажет любой. Возможна ли поддержка частных культурных инициатив, которые смогут воплощать собственные идеи без необходимости отрабатывать «повестку»? Хотелось бы в это верить. Пока же за те 13 лет, что я служу красноярской сцене, не слышала таких историй. Всегда есть некое мнение сверху, — рассказала Марина Вишневская.

Своим видением того, как в креативную волну может быть встроена рекламная отрасль, поделилась ЮЛИЯ УСАТОВА, руководитель рекламного производства «Решение».

У рекламщиков, древнейшей индустрии, сегодня даже нет кода учета, ОКВЭДа. Такое ощущение, что государство нас вовсе не видит. О какой поддержке тогда говорить? Креативные ноты в нашем бизнесе — это в первую очередь уход в виртуальные пространства, возможность интеграции рекламы с дополненной реальностью. Однако смотреть на понятие «креативные индустрии» можно и шире: это то, что формирует чувство стиля и среду. И вот в этот вопрос рекламщики могут внести непосредственную лепту. К примеру, руководствоваться ли архитектурным регламентом при изготовлении вывесок — ведь он носит рекомендательный характер? Мое личное мнение — безусловно, даже если теряешь от этого в доходе. От чистоплотности рекламщиков зависит визуальная чистота нашего города, и пусть не все, но очень многие коллеги это понимают. Красноярск однозначно стал красивее, а визуальная картинка замусорена гораздо меньше, чем это было раньше.

АНДРЕЙ МАЛЮГИН, директор печатного центра «КПД», отметил, что креативные индустрии часто оторваны от практики реальной работы. Это расхождение начинается уже со студенческой скамьи.

— Столкнулся с тем, что у нас практически нет связи между учебными заведениями и реальными рекламными производствами. Неоднократно присутствовал на защите дипломов, где ребята презентовали классный дизайн. Но все это крайне оторвано от реальных рекламных технологий. И я задал вопрос: ставится ли преподавателям задача, чтобы диплом был написан с учетом реальных производственных аспектов? Ответ, к сожалению, был отрицательный. Я со своей стороны готов был предложить помощь в практике, руководитель учебного учреждения был заинтересован, но дальше теоретического разговора дело не пошло. — Столкнулся с тем, что у нас практически нет связи между учебными заведениями и реальными рекламными производствами. Неоднократно присутствовал на защите дипломов, где ребята презентовали классный дизайн. Но все это крайне оторвано от реальных рекламных технологий. И я задал вопрос: ставится ли преподавателям задача, чтобы диплом был написан с учетом реальных производственных аспектов? Ответ, к сожалению, был отрицательный. Я со своей стороны готов был предложить помощь в практике, руководитель учебного учреждения был заинтересован, но дальше теоретического разговора дело не пошло.

Андрей Малюгин уверен, что в масштабах России и не только Красноярск — один из самых конкурентоспособных городов.

Мы часто дискутируем о том, могут ли «замкадье», «зауралье», сибирские города победить в конкурентном процессе? Мое мнение — шансы Красноярска на победу огромны. ФОТ, арендные ставки, стоимость электроэнергии у нас существенно ниже, чем у москвичей. Возможно, единственное, чего нам не хватает, — автоматизация. Более того, Красноярск может конкурировать и с Китаем, который теряет свои позиции как производственный центр. Как рекламщик я все чаще слышу о готовности малых красноярских предприятий быстро занять освободившиеся после Китая ниши. И это уже реальность. Какая поддержка тут нужна? Со стороны власти — не мешайте, а если есть возможность, понизьте налоги и помогите с длинными дешевыми деньгами.

В расфокусе

Говорить о креативных индустриях как общности нельзя без четкого понимания того, что каждая из индустрий может привнести в общий котел. В этом уверена АННА ПРОХОРОВА, эксперт по коммуникациям и сооснователь бюро «Умная Буква».

Толком не разобравшись в том, что такое креативная индустрия, каждый, так, на всякий случай, уже тенет одеяло на себя. А смысл? Имеем ли мы к этому отношение и есть ли нам что предложить? Вот на какие вопросы нужно сначала ответить. Пока же каждая из индустрий находится на своей волне. Нет понимания, где можно встретиться с остальными, чтобы объединить усилия и сделать что-то глобальное. Нет четко сформулированных смыслов и коммуникации. От людей, которые что-то пытаются делать руками, нужен ответ на простой вопрос: а что вам нужно?

Анна Прохорова отметила, что, став модной, тема креативных индустрий в значительной степени проиграла. Каждый из интересантов транслирует свое понимание темы, что еще больше размывает фокус.

— Есть федеральная повестка и распоряжение развивать тему креативных индустрий, потому что мозги утекают в другие миллионники и за рубеж. Программа мероприятий, спущенная из федерального центра, — это одна песня. Совсем другая — планируют ли люди, которые делают что-то руками, легализоваться и становиться частью общего. Третья песня — это работа на то, чтобы людям в их же городах было интересно жить, а как максимум, чтобы сюда захотели приезжать. Например, гастрономия вывела город и регион на очень хороший уровень узнаваемости. Раньше о Красноярске знали, что мы Столбы и Енисей, сейчас знают, что мы гастрономическая столица Сибири. В какой точке этого распутья находимся мы с вами, непонятно. И помощь креативным бизнесам — это очень прикладные и приземленные вещи: сделать чертеж, создать по нему опытный образец, апробировать полученное. Вот такая помощь нужна креаторам, а они сегодня даже не понимают, куда идти даже с задумкой, а уж где воплотить ее в жизнь — тем более. — Есть федеральная повестка и распоряжение развивать тему креативных индустрий, потому что мозги утекают в другие миллионники и за рубеж. Программа мероприятий, спущенная из федерального центра, — это одна песня. Совсем другая — планируют ли люди, которые делают что-то руками, легализоваться и становиться частью общего. Третья песня — это работа на то, чтобы людям в их же городах было интересно жить, а как максимум, чтобы сюда захотели приезжать. Например, гастрономия вывела город и регион на очень хороший уровень узнаваемости. Раньше о Красноярске знали, что мы Столбы и Енисей, сейчас знают, что мы гастрономическая столица Сибири. В какой точке этого распутья находимся мы с вами, непонятно. И помощь креативным бизнесам — это очень прикладные и приземленные вещи: сделать чертеж, создать по нему опытный образец, апробировать полученное. Вот такая помощь нужна креаторам, а они сегодня даже не понимают, куда идти даже с задумкой, а уж где воплотить ее в жизнь — тем более.

Антон Шаталов считает, что для формирования креативного сообщества Красноярску, как минимум, нужно место, где творческие бизнесы смогут опылять друг друга идеями.

— Первое, что нужно сделать, — место тусовки, где сами же креаторы смогли бы организовывать выставки, слушать лекции, пить кофе или что-то покрепче, общаться круглые сутки. Все искры, которые будут высечены там из «столкновения лбами» разных представителей креативного класса, как раз материализуются в виде стартапов. Второе — нужны технопарки, центры прототипирования, где идеи могут воплотиться в то, что можно потрогать, а значит, понять, что с этим делать дальше.

Экспертизу и помощь в воплощении творческих идей в реальные проекты предложил основатель клуба «Миллиард».

Раз-два в месяц в клубе «Миллиард» проходят инвестиционные сессии, на которых действующие бизнесмены, а это, как правило, серийные предприниматели, отсматривают проекты. Креативные стартапы могут обратиться к нам не только за инвестициями, но и непосредственно за помощью в воплощении экономически эффективной идеи. Как и где сделать, на что реализовать — у нас это стоит на лыжах, — сказал Андрей Перфилов.

КСЕНИЯ САМОЦВЕТОВА, основатель SMM-agency SMC, задалась вопросом, готовы ли красноярцы покупать плоды креативных индустрий.

— Как человек, который работал в части продвижения таких товаров, могу определенно сказать: в Красноярске у этих индустрий нет аудитории. «Продавать» это наружу было в разы легче, чем внутри. Я и сама, когда хочу что-то реализовать, понимаю, что у меня в Красноярске нет соратников. Очень низкий уровень культуры, очень маленькая насмотренность. Всем нашим креаторам нужно выезжать в другие города, учиться у того, кто уже умеет, но не дублировать, а рождать свои идеи. И я бы не привязывалась к гео: рынки сегодня — они не про локацию, не про Красноярск. Что-то классное можно продать только тому, что готов понять, принять и купить, причем за хорошие деньги. Это вопрос культуры, чувства вкуса, которые нужно прививать, — это фундамент, — считает Ксения Самоцветова.

Раскрыть потенциал

В этом году ИРИНА ГАВРИЛЕНКО и ПОЛИНА МЕЛЬНИКОВА запустили в Красноярске нетворк-событие «Сила коллабораций», где эксперты из разных сфер могут «подумать друг об друга» и о совместных проектах, создать коллаборации.

— «Сила коллабораций» возникла с целью объединить экспертов, бизнес и креативную тусовку, чтобы создать точки касания и идеи на стыке разных индустрий для решения совместных задач. Не только как сооснователь проекта, но в первую очередь как автор-исполнитель, продюсер собственного музпоэт-проекта я знаю, что людям зачастую элементарно не хватает информации. К примеру, у аудитории есть ложное представление, что музыкально-поэтические вечера — это что-то из прошлого, пыльные полки и шаль. И только оказавшись внутри, люди понимают, что это классно, современно, актуально. Нужно разбивать стереотипы — это тоже в наших руках. Кто, если не мы? — сказала Полина Мельникова. — «Сила коллабораций» возникла с целью объединить экспертов, бизнес и креативную тусовку, чтобы создать точки касания и идеи на стыке разных индустрий для решения совместных задач. Не только как сооснователь проекта, но в первую очередь как автор-исполнитель, продюсер собственного музпоэт-проекта я знаю, что людям зачастую элементарно не хватает информации. К примеру, у аудитории есть ложное представление, что музыкально-поэтические вечера — это что-то из прошлого, пыльные полки и шаль. И только оказавшись внутри, люди понимают, что это классно, современно, актуально. Нужно разбивать стереотипы — это тоже в наших руках. Кто, если не мы? — сказала Полина Мельникова.

Ирина Гавриленко считает, что глобальная проблема многих брендов Красноярска — неумение четко позиционировать себя на рынке. Важно донести до потребителя свои ценности и смыслы, в том числе и в визуальном контенте.

— Разработка грамотной трендовой концепции бренда и стратегии продвижения — обязательное условие, которое позволит конкурировать на уровне. Многие проекты не могут похвастаться даже страницей в соцсетях. Чтобы заинтересовать покупателя, нужно сделать упор на свою аутентичность и при помощи креативного контента подсветить конкурентные преимущества, донести ДНК бренда. В Красноярске немало интересных брендов, которые не умеют себя продать. Решить эту задачу можно при помощи разработки качественной бренд-платформы, креативной визуальной концепции бренда, стратегии продвижения, продюсирования.

ОЛЬГА ЛАЕВСКАЯ, основатель Allure Ideas Group, считает, что Красноярск может стать местом проведения федеральных креативных и околокреативных мероприятий.

— Такие компании, как наши, могут быть полезны в части формирования и проведения отраслевых мероприятий. Но для этого нам нужно четко понимать задачи каждой отрасли. Отталкиваясь от этого, мы и можем формировать события, которые позволят людям общаться между собой. Более того, это должна быть межрегиональная история — такой опыт очень необходим, он и даст ту самую насмотренность. А Красноярск как мегаполис может и должен стать местом проведения мероприятий федерального масштаба.

Возможности Красноярска как точки притяжения, в том числе туристической, отметил и ВЛАДИМИР ГУНЬКО, основатель компании «Актив Лайф».

— Туристическая индустрия сегодня на подъеме, как в Красноярске, так и в России в целом. Увеличиваются потоки, работы стало больше, и она стала интереснее, есть поддержка со стороны властей. Красноярск интересен туристам потому, что не так хорошо изучен. Есть понятные и от того уже немного наскучившие Алтай и Камчатка. Красноярский край также богат достопримечательностями, и привлекает именно их непопсовость. Скажу больше: потенциал некоторых территорий Енисейской Сибири, Тывы например, даже не раскрыт.

Итог работе дискуссионного клуба подвела ЮЛИЯ ЧАНЧИКОВА, главный редактор издания «Деловой квартал». Она поблагодарила экспертов за интерес и обмен мнениями, а также поделилась своей идеей бизнесово-креативного пространства.

— Красноярску просто необходимо мультимедийное пространство для проведения брифингов, пресс-конференций, презентаций. Очень современно: виртуальная реальность, смена баннеров, мультимедийность. Возможность зайти туда, интересно презентовать свои проекты должна быть не только у СМИ, но и у любого бизнеса. Создание такого пространства — моя мечта. Готова вкладываться в ее воплощение временем, силами и креативом.

Над проектом работали: Наталья Повольнова, Юлия Чанчикова, Евгений Волошинский