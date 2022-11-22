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Креативному кластеру «Квадрат» ищут новых резидентов

Креативному кластеру «Квадрат» ищут новых резидентов
Иллюстрация: t.me/industry_art

У предпринимателей всего неделя, чтобы подать заявку на конкурс.

#НОВОСТИ

Сибирский институт развития креативных индустрий объявил очередной набор резидентов в креативный кластер «Квадрат».

Отбор кандидатов будет происходить на конкурсной основе. Подать заявку можно до 10:00 29 ноября. Желающий попасть в кластер должен быть зарегистрирован как юрлицо, ИП или самозанятый, а также работать в отраслях, подпадающих под определение креативных индустрий. Также будет учитываться новизна и уникальность продукта.

Подать заявку можно лично в Сибирский институт развития креативных индустрий (ул. Красной Армии, 10, стр.4, оф.302) или по электронной почте litvinova@industry.art.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте института или по телефону +7-983-204-72-41, Екатерина Литвинова (с 9:00 до 18:00 по будням).

Это третий подобный конкурс, который проводит Сибирский институт развития креативных индустрий. В результате первых двух было набрано порядка 20 резидентов, среди которых мастерская интерактивных решений, театральная студия, музыкальный коворкинг, студия промышленного дизайна и т.п.

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Автор: Петр Савельев
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