Креативному кластеру «Квадрат» ищут новых резидентов

У предпринимателей всего неделя, чтобы подать заявку на конкурс.

Сибирский институт развития креативных индустрий объявил очередной набор резидентов в креативный кластер «Квадрат».

Отбор кандидатов будет происходить на конкурсной основе. Подать заявку можно до 10:00 29 ноября. Желающий попасть в кластер должен быть зарегистрирован как юрлицо, ИП или самозанятый, а также работать в отраслях, подпадающих под определение креативных индустрий. Также будет учитываться новизна и уникальность продукта.

Подать заявку можно лично в Сибирский институт развития креативных индустрий (ул. Красной Армии, 10, стр.4, оф.302) или по электронной почте litvinova@industry.art.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте института или по телефону +7-983-204-72-41, Екатерина Литвинова (с 9:00 до 18:00 по будням).

Это третий подобный конкурс, который проводит Сибирский институт развития креативных индустрий. В результате первых двух было набрано порядка 20 резидентов, среди которых мастерская интерактивных решений, театральная студия, музыкальный коворкинг, студия промышленного дизайна и т.п.

Читайте также:

В Красноярске на форуме ФКИ объявят креативных лидеров края

Исследование проводилось Федерацией креативных индустрий и Сибирским институтом развития креативных индустрий.

Юлия Верхушина: Что тормозит экономику творчества в Красноярске?

Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края о том, как «раскачать» в регионе креативную экономику.

Дискоклуб «ДК»: креативные индустрии

Готовы ли компании креативного сектора к внезапной актуализации их значимости и что необходимо для развития таких бизнесов — об этом эксперты отрасли говорили на дискуссионном клубе «ДК-Красноярск».