Юлия Верхушина: Что тормозит экономику творчества в Красноярске?

Заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края о том, как «раскачать» в регионе креативную экономику.

Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края:

— Первое — очевидно, что в креативной гонке мы начали проигрывать задолго до геополитических событий. И раньше, и сейчас большое количество умных и талантливых людей уезжает из Красноярска, а кадровый вопрос всегда стоит на первом месте. Важны не только кадры на передовой. К примеру, модную индустрию тормозит вовсе не отсутствие дизайнеров, а нехватка швей, без которых невозможно увеличить объемы и масштабировать бизнес.

Второй большой блок — производственные цепочки. Для той же модной индустрии нужна развитая легкая промышленность, производство фурнитуры, недорогая рабочая сила. Если упростить, у нас дорого и не из чего шить. Это большой вызов — хотя бы понять эти цепочки и искать решения. Шаг за шагом.

Третье — формирование рынков сбыта. К примеру, у нас есть хорошие художники, но нет арт-рынка — даже в пределах России. И тут нужно понимать, как выводить наших ребят на российскую и мировую арену — и для этого есть понятные правила игры. Это вопрос не философский, а технологичный, начиная с портфолио и заканчивая крупными выставками. Одно из направлений тут — люди должны научиться понимать и покупать искусство. И так в очень многих направлениях, целенаправленная работа на то, чтобы появлялся рынок.

Четвертое — продвижение. Талантливые люди и их реализация важны, но принципиально важно и то, как это будет продаваться.

Продюсирование — это то, чему нам предстоит научиться. И речь о гораздо большем, чем только о вложениях в пиар.

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