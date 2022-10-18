Творческий кластер в Красноярске создадут в 2024

В него войдут хореографическое училище и центр креативных индустрий. Расположится кластер на Предмостной.

На Предмостной площади Красноярска появится творческий кластер. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на министра культуры региона Аркадия Зинова.

Я очень надеюсь, что проектирование и строительство начнется в этом году», — цитирует чиновника агентство.

По словам Зинова, строительство займет около двух лет. Общий объем инвестиций составит порядка 2 млрд рублей.

В кластер войдут Красноярский хореографический колледж с учебным театром и Международный центр креативных индустрий «Поздеев-центр».

Конкурс проектов обновления Предмостной площади Красноярска состоялся в июне 2021. Победу отдали итальянцам из бюро MARAZZI ARCHITETTI и F&M ingegneria S.p.A., которые работали совместно.

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