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Творческий кластер в Красноярске создадут в 2024

Творческий кластер в Красноярске создадут в 2024
Иллюстрация: krskstate.ru

В него войдут хореографическое училище и центр креативных индустрий. Расположится кластер на Предмостной.

#НОВОСТИ

На Предмостной площади Красноярска появится творческий кластер. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на министра культуры региона Аркадия Зинова.

Я очень надеюсь, что проектирование и строительство начнется в этом году», — цитирует чиновника агентство.

По словам Зинова, строительство займет около двух лет. Общий объем инвестиций составит порядка 2 млрд рублей.

В кластер войдут Красноярский хореографический колледж с учебным театром и Международный центр креативных индустрий «Поздеев-центр».

Конкурс проектов обновления Предмостной площади Красноярска состоялся в июне 2021. Победу отдали итальянцам из бюро MARAZZI ARCHITETTI и F&M ingegneria S.p.A., которые работали совместно.

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До конца 2022 вдоль транспортной магистрали появятся несколько арт-объектов.

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Проектирование закончится в следующем году. Далее дело за выкупом земли.

 

Автор: Петр Савельев
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