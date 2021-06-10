Красноярск: Предмостную площадь переименуют в Итальянскую

В Красноярске подведены итоги конкурса реконструкции Предмостной площади. Из пяти финалистов победа присуждена MARAZZI ARCHITETTI+F&M ingegneria S.p.A.

Члены жюри считают, что в работе итальянцев просматривается любопытное прочтение синтеза дорожной и пешеходной инфраструктуры — новые объекты не только сформируют и дополнят облик площади, не вступая в конфликт с имеющейся архитектурой.

Предмостная площадь много лет требует серьезного переосмысления. Чтобы поменять восприятие этой территории, нужно создать современный транспортный узел с реконструированной кольцевой развязкой. Предмостная площадь должна стать новым центром притяжения горожан. Концепция – это первый шаг к её преображению. Конкурс у нас получился международный. Здорово, что наши проекты интересны широкой профессиональной аудитории», - поделился мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 700 тыс. рублей, остальные финалисты – по 200.

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