Красноярск: Предмостную площадь переименуют в Итальянскую
В Красноярске подведены итоги конкурса реконструкции Предмостной площади. Из пяти финалистов победа присуждена MARAZZI ARCHITETTI+F&M ingegneria S.p.A.
Члены жюри считают, что в работе итальянцев просматривается любопытное прочтение синтеза дорожной и пешеходной инфраструктуры — новые объекты не только сформируют и дополнят облик площади, не вступая в конфликт с имеющейся архитектурой.
Предмостная площадь много лет требует серьезного переосмысления. Чтобы поменять восприятие этой территории, нужно создать современный транспортный узел с реконструированной кольцевой развязкой. Предмостная площадь должна стать новым центром притяжения горожан. Концепция – это первый шаг к её преображению. Конкурс у нас получился международный. Здорово, что наши проекты интересны широкой профессиональной аудитории», - поделился мэр Красноярска Сергей Ерёмин.
Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 700 тыс. рублей, остальные финалисты – по 200.
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