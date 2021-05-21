Предмостную площадь и набережную Енисея собираются модернизировать

Красноярск получит концепцию модернизации Предмостной площади с принципиально новым транспортным узлом, создание общественных пространств и благоустройство набережной Енисея.

В настоящее время мы изучаем территорию, а также проводим предпроектный анализ градостроительной и транспортной ситуации в зоне будущей площади. Реконструкция площади станет заметным событием в жизни города и должна отвечать интересам всех жителей, а, значит, будет многофункциональна», — заявила Юлия Зубарик, глава градостроительного бюро Master’s Plan.

По словам архитектора, «Предмостная площадь» является одним из основных развязок краевого центра, однако из-за интенсивного трафика «здесь образуются латентные пробки».

Первая задача проектировщиков — развязать этот узел, сделать движение по площади комфортным, считают проектировщики.

Вторая задача — интеграция в пространство площади будущего здания хореографического колледжа, и Центра креативных индустрий. Для города это знаковые места, которые станут точками притяжения.

Сейчас проходит конкурс на лучшую идею обновления облика «Предмостной площади» в Красноярске. В конце мая финалисты представят архитектурные концепции на суд горожан и городской администрации. В городе будет организована выставка проектов, где жители смогут с ними ознакомиться и высказать свое мнение. Итоги конкурса будут подведены в начале июня.