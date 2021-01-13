Красноярску обновят троллейбусный парк за счет федерального бюджета

На уровне правительства страны вопрос решился еще в конце прошлого года. Сегодня определились с поставщиком машин. Первые поставки ожидаются до конца этого месяца.

Парк общественного транспорта Красноярска пополнится 24 троллейбусами. Об этом DK.RU рассказали в региональном Министерстве транспорта.

Закупка будет проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели Минтранс РФ в 2021 году выделил 3,5 млрд рублей на 13 городов, среди которых и Красноярск.

Какая часть этих денег достанется краевому центру, неизвестно, поскольку только сегодня определился поставщик этих машин — им будет компания „Транс-Альфа“ из Вологды, троллейбусы которой уже тестировались в Красноярске», — рассказали DK.RU в департаменте транспорта мэрии.

Закупать их будут по лизинговой схеме на условиях софинансирования — 40% заплатит городской бюджет, а остальное федерация.

Эти троллейбусы встанут на два маршрута — № 15 (Сельхозкомплекс (Ветлужанка) — РУСАЛ) и № 6 (ЖД вокзал — Предмостная площадь). Сейчас на первом из них работает 20 машин, а на втором — 4-6. Так что, как говорят в мэрии, вероятность полного обновления парка на этих направлениях вполне вероятнf.

По планам городских властей поставки новых троллейбусов начнутся уже в январе, последние же машины придут в город в апреле.