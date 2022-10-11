Улице Маерчака обновят внешнее оформление

До конца года на ней появится несколько арт-объектов.

В Красноярске на обновленной улице Маерчака установят новые арт-объекты. Сообщение об этом появилось в официальном канале муниципалитета.

Первый из запланированных объектов уже появился — это граффити на бетонном заборе между домами №№ 5 и 7.

В планах еще семь. Среди них будут рисунки, скамьи и мозаика.

Заниматься оформлением улицы будут молодые дизайнеры из объединения «Искра».

Помимо установки арт-объектов трем домам на Маерчака сделали подсветку: двум (№№ 25 и 27) подсветили фасады, а еще одному (№ 31) — периметр.

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