Улице Маерчака обновят внешнее оформление
До конца года на ней появится несколько арт-объектов.
В Красноярске на обновленной улице Маерчака установят новые арт-объекты. Сообщение об этом появилось в официальном канале муниципалитета.
Первый из запланированных объектов уже появился — это граффити на бетонном заборе между домами №№ 5 и 7.
В планах еще семь. Среди них будут рисунки, скамьи и мозаика.
Заниматься оформлением улицы будут молодые дизайнеры из объединения «Искра».
Помимо установки арт-объектов трем домам на Маерчака сделали подсветку: двум (№№ 25 и 27) подсветили фасады, а еще одному (№ 31) — периметр.
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