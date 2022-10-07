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На Свободном начали перестилать асфальт

На Свободном начали перестилать асфальт
Иллюстрация: admkrsk.ru

Глобально ограничивать движение не будут. Работы продлятся до конца октября.

#НОВОСТИ

Красноярские дорожники начали обновлять дорожное покрытие на пр. Свободный. Это делается для того, чтобы привести полотно к нормативному состоянию, сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Работы ведутся на участке от ост. «Космос» до ул. Ладо Кецховелли. Здесь планируют снять старое асфальтовое покрытие и уложить новое — из высокопрочной щебеночно-мастичной смеси.

На Свободном начали перестилать асфальт 1

Срок начала работ был привязан к запуску движения автомобилей по ул. Маерчака, что позволит не создавать дополнительных пробок. Ограничивать движение транспорта будут локально — только на тех участках, где работает техника», — добавили в мэрии.

Закончить работы обещают к концу октября 2022.

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Остальные завершатся в ноябре.

Отремонтированную улицу Маерчака запускают для движения в обе стороны

Мэрия Красноярска сообщает, что ул. Маерчака открывают для движения транспорта в обе стороны.

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Проектирование закончится в следующем году. Далее дело за выкупом земли.

Автор: Петр Савельев
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