Основные дорожные работы в Красноярске закончатся в октябре

Остальные завершатся в ноябре.

Большую часть ремонтных работ в Красноярске закончат до конца октября этого года. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства города.

Так, к 15 октября полностью завершится ремонт на улицах Маерчака и Абытаевской. Чуть позже — 17 октября — дорожники уйдут с Волжской.

Три из четырех ремонтируемых мостов закончат до 30 октября, а последний — на Мичурина — до 30 ноября.

Также в ноябре — 15 числа — должны завершиться работы на ул. Азовская. К этому же сроку обустроят кольцевой перекресток в районе ул. Дачная.

Читайте также:

Красраб у Предмостной расширят до трех полос

Проектирование закончится в следующем году. Далее дело за выкупом земли.

Отремонтированную улицу Маерчака запускают для движения в обе стороны

Мэрия Красноярска сообщает, что ул. Маерчака открывают для движения транспорта в обе стороны.

В Красноярске частично открыли движение по одному из мостов через Качу

В Красноярске открыли часть моста через Качу в районе дома № 280 по улице Брянской. Переправа соединяет улицы Котельникова и Калинина.

В Красноярске поменяют схему движения на улице Биатлонной

С 11 октября на улице Биатлонной в районе здания №82А по проспекту Свободный при движении со стороны кольца появится возможность поворачивать налево с двух полос.