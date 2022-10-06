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Основные дорожные работы в Красноярске закончатся в октябре

Основные дорожные работы в Красноярске закончатся в октябре
Иллюстрация: admkrsk.ru

Остальные завершатся в ноябре.

#НОВОСТИ

Большую часть ремонтных работ в Красноярске закончат до конца октября этого года. Об этом сообщили в департаменте горхозяйства города.

Так, к 15 октября полностью завершится ремонт на улицах Маерчака и Абытаевской. Чуть позже — 17 октября — дорожники уйдут с Волжской.

Основные дорожные работы в Красноярске закончатся в октябре 1

Три из четырех ремонтируемых мостов закончат до 30 октября, а последний — на Мичурина — до 30 ноября.

Основные дорожные работы в Красноярске закончатся в октябре 2

Также в ноябре — 15 числа — должны завершиться работы на ул. Азовская. К этому же сроку обустроят кольцевой перекресток в районе ул. Дачная.

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Проектирование закончится в следующем году. Далее дело за выкупом земли.

Отремонтированную улицу Маерчака запускают для движения в обе стороны

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Автор: Петр Савельев
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