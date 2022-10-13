В Красноярске на еще одном участке Красраба появится променад

В 2023 в Красноярске продолжат обустраивать пешеходную зону вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Променад появится на участке от Предмостной площади до сквера Мебелева.

В следующем году там появятся зоны тихого отдыха с цветниками, игровые комплексы, кафе, отдельно выделят зону около мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь». Благоустройство будут вести по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, в Свердловском районе в 2023 отремонтируют 4 двора при софинансировании жителей ближайших домов. На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 166 установят скамейки, урны и уложат новый асфальт. Во дворах по улицам Семафорная, 199, 243а и Парашютная, 11а появятся детские площадки, турники, качели, спортивные тренажеры, уложат новый асфальт и поставят уличную мебель.

Напомним, благоустройство променада на Красрабе началось в 2020. Тогда большая пешеходная зона — аналог пешеходной части проспекта Мира — появилась на участке от улицы Чайковского до сквера у ДК имени 1 мая.

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