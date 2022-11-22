В Красноярске на форуме ФКИ объявят креативных лидеров края

Исследование проводилось Федерацией креативных индустрий и Сибирским институтом развития креативных индустрий.

В рамках форума «Российская креативная неделя — Сибирь» будут объявлены результаты исследования Yenisey. 100 Most Creative Russians — гостям мероприятия представят сотню лидеров креативных индустрий Красноярского края.

Презентация итогов исследования пройдет в формате нетфорк-шоу, главная идея которого — сила лидеров в их коллаборациях. Во время интерактивной экспертной дискуссии организаторы ответят на вопросы о том, как проходило исследование и чем отличается лидер Енисейской Сибири от лидеров других регионов. В формате стендапа лидеры из «сотни» поделятся историями про их путь развития. Ярким акцентом шоу станут творческие коллаборации — перформансы от участников шорт-листа исследования.

Также в рамках форум состоится дискуссия с участием международных экспертов, на которой будут обобщены результаты исследований проекта WONDERUSSIA, проведенных в Ульяновске и Ханты-Мансийске — городах, которые по итогам 2021 года вышли в финал первой Национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года». До конца мая 2023 исследование охватит Нижний Новгород, Москву и Якутск.

Помимо этого на форуме состоится разговор о том, кого считать сегодня креативным лидером в России, какова его роль, что от них ждут сообщества, как сделать их работу эффективнее и заметнее.

Креативная экономика (КЭ) — экономика личной активности. Критериями ее развития являются талант, квалификация, гарантия прав собственности, доступность денег. В центре КЭ человек, а зона ответственности государства — создавать для человека благоприятную среду. Нужно активно перестраиваться с мышления в парадигме сырьевой экономики к осознанию текучести и подвижности человеческого капитала. Нужны условия для управления этими потоками, которые не удержать в хранилищах как нефть и золото, но можно создать благоприятную среду для их развития», — говорит генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

В рамках кинопрограммы форума состоится премьерный показ документального фильма-исследования «Псковский креативный путь». Картина рассказывает о креативном потенциале малых населенных пунктов Псковской области. В центре внимания история, культура, природа, образ жизни людей как инструменты повышения инвестиционной привлекательности региона.

Форум «Российская креативная неделя — Сибирь» пройдет в Красноярске 24-25 ноября 2022.