Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.10
61,76
60,56
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ТИМ «Бирюса» и «Квадрат» поборются за звание лучших креативных проектов России

Арт-пространство "Квадрат" в Красноярске, 2021
Арт-пространство "Квадрат" в Красноярске, 2021. Автор фото: Александр Черных. Иллюстрация: krskstate.ru

Всего в Красноярском крае действует более 11 тыс. организаций из сфер креативной индустрии. Сам регион претендует на звание самого креативного в стране.

#НОВОСТИ

Всероссийский молодежный форум ТИМ «Бирюса» и креативный кластер «Квадрат» заявились на премию Russian Creative Awards. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

«Бирюса» претендует на победу в номинации «Образовательный проект», а «Квадрат» — «Креативное пространство года». Также от края за премию в номинации «Открытие года» поборется Сибирский институт развития креативных индустрий.

Красноярский край в целом также заявлен на Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион». Как говорят в правительстве, край среди территорий Сибири занимает второе место по вкладу в креативную экономику. Всего в нем на сегодня работает 11 500 компаний из сферы креативных индустрий — это примерно 11% от общего числа представителей малого и среднего бизнеса края.

Обладатели премии Russian Creative Awards станут известны 1 декабря 2022. В этом году на нее претендует 1 900 проектов и профессионалов в своих областях.

Читайте также:

В Красноярском крае начнут развивать киноиндустрию

Власти региона подписали соответствующее соглашение с Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Его реализация начнется уже в следующем году.

«Творчество и не только»: в Красноярске обсудили будущее креативных индустрий

Куда движется этот сегмент экономики и с каким сложностями приходится сталкиваться, власть и бизнес обсудили на круглом столе.

Творческий кластер в Красноярске создадут в 2024

В него войдут хореографическое училище и центр креативных индустрий. Расположится кластер на Предмостной.

Школа креативных индустрий открылась в Красноярске

На базе училища им. Сурикова открылась первая в крае Школа креативных индустрий.

Шесть одежных брендов Красноярска прошли международный аудит

Оценки и рекомендации экспертов помогут доработать коллекции для выхода на российский и зарубежный рынки.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»
  • В Красноярске временно закрылись торговые центры METROВ Красноярске временно закрылись торговые центры METRO
  • Мэр Владислав Логинов начал кадровые перестановки в администрации КрасноярскаМэр Владислав Логинов начал кадровые перестановки в администрации Красноярска
  • Основатели «Урарту» откроют кафе и бар на ПавловаОснователи «Урарту» откроют кафе и бар на Павлова
  • В Красноярском крае темпы строительства жилья выросли на 35%В Красноярском крае темпы строительства жилья выросли на 35%
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.