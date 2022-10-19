ТИМ «Бирюса» и «Квадрат» поборются за звание лучших креативных проектов России

Всего в Красноярском крае действует более 11 тыс. организаций из сфер креативной индустрии. Сам регион претендует на звание самого креативного в стране.

Всероссийский молодежный форум ТИМ «Бирюса» и креативный кластер «Квадрат» заявились на премию Russian Creative Awards. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

«Бирюса» претендует на победу в номинации «Образовательный проект», а «Квадрат» — «Креативное пространство года». Также от края за премию в номинации «Открытие года» поборется Сибирский институт развития креативных индустрий.

Красноярский край в целом также заявлен на Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион». Как говорят в правительстве, край среди территорий Сибири занимает второе место по вкладу в креативную экономику. Всего в нем на сегодня работает 11 500 компаний из сферы креативных индустрий — это примерно 11% от общего числа представителей малого и среднего бизнеса края.

Обладатели премии Russian Creative Awards станут известны 1 декабря 2022. В этом году на нее претендует 1 900 проектов и профессионалов в своих областях.

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