В Красноярском крае начнут развивать киноиндустрию

Власти региона подписали соответствующее соглашение с Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Его реализация начнется уже в следующем году.

В начале 2022 года в Красноярском крае, на базе местного учреждения культуры «Енисей кино», планируют создать два новых подразделения — первое будет выпускать «Енисейский меридиан», а второе помогать организовывать киносъемки. Это предусмотрено соглашением между Агентством стратегических инициатив (АСИ), Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и правительством Красноярского края, которое было подписано на днях.

Помимо создания этих двух подразделений, документ предполагает целый ряд мер, направленных на развитие кино- и телепроизводства в регионе. Планируется создать механизмы для привлечения новых туристов, российских и зарубежных съемочных групп в Красноярский край, организовать и модернизировать в субъекте собственную производственную базу для съемок, реализовывать образовательные проекты, связанные с кино и телевидением.

Помимо этого в крае собираются сформировать комиссию, которая будет помогать приехавшим в регион съемочным группам. Также будут проводиться экспертные сессии и круглые столы по тематикам теле- и киноиндустрии.

Красноярский край, как кинолокация, имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. В советское время на его территории было снято внушительное количество фильмов. Уверен, что создание благоприятных условий для кинопроизводства в регионе приведет к возобновлению интереса со стороны съемочных групп и повышению объема производимых кино- и телепроектов», — сказал председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что сейчас в регионе работает восемь частных киностудий, а власти субъекта ежегодно выделяют 10 млн рублей на съемки документальных фильмов, которых с 2014 года произведено уже 25.

В Красноярском крае начата разработка Концепции развития регионального кино. С 2022 года после почти 20-летнего перерыва возобновляет свою работу студия кинохроники. Начата работа по созданию кинокомиссии. Летом следующего года в нашем регионе пройдет первый деловой кинофорум для российских и иностранных кинопроизводителей», — рассказал Усс.

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