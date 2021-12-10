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«Елки 8» все-таки покажут в Красноярске

«Елки 8» все-таки покажут в Красноярске
Иллюстрация: www.kino-teatr.ru

Причем красноярцы смогут увидеть себя на киноэкране на два дня раньше, чем вся страна: в широкий прокат фильм выйдет 16 декабря, в 14-го состоится спецпоказ в Доме кино.

#НОВОСТИ

На предпремьерном показе зрители смогут пообщаться с одной из главных героинь фильма, которую сыграла актриса МХАТ им. М. Горького Ирина Архипова – она специально прилетит в Красноярск.

По традиции лента будет состоять из нескольких новелл, действие которых разворачиваются накануне Нового года в Тюмени, Перми, Нижнем Новгороде, Саранске, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге. Жители этих городов смогли принять участие в съемках массовых сцен. Настоящий рекорд установили красноярцы – в сентябре этого года свыше 5000 жителей города попали на съёмочную площадку продолжения этой новогодней комедии.

В новой части мы постараемся вновь подарить зрителю веру в новогоднее чудо и вернуть походу в кино на “Ёлки” статус хорошей приметы», - говорит режиссер фильма Антон Богданов.

Предпремьерный показ состоится 14 декабря, начало в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе Дома кино (пр. Мира, 88): тел. 227-26-37, https://www.krasdomkino.ru/

Организаторы показа в Красноярске – кинокомпания «Bazelevs» и КГБУК «Енисей кино», при поддержке министерства культуры Красноярского края и Администрации города.

Как стало известно DK.ru, в Красноярске «Елки 8» будут показывать в кинотеатре «Мечта» и, возможно, в «Эпицентре». Ранее сообщалось, что крупные сети кинотеатров отказываются брать фильм в прокат.

 

Автор: Петр Савельев
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