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Красноярцы могут не увидеть себя на большом экране

Красноярцы могут не увидеть себя на большом экране
Иллюстрация: tvk6.ru

Сети кинотеатров отказываются ставить в ротацию фильм «Елки-8», массовая сцена которого снималась на Театральной площади. В ней приняли участие более двух тысяч человек.

#НОВОСТИ

Как узнал «Коммерсант», кинотеатры отказываются ставить фильм в прокат из-за слишком малого люфта с онлайн-премьерой. Выпуск ленты на большим экране намечен на 16 декабря, а уже 30 она станет доступна онлайн. Владельцы кинотеатров считают, что не соберут потенциальную выручку и просто послужат рекламной площадкой фильма.

Издание пишет о четырех сетях: объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар». По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, при «окне» между кинорелизом и размещением ленты в онлайне кинотеатры вправе ожидать для себя более привлекательных условий, чем обычно. Например, увеличенную долю сбора.

DK.ru пока не увидел фильм в афише красноярских сетевых и независимых кинотеатров.

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Автор: Петр Савельев
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