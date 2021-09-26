На съемку «Ёлок» пришли более 2 тысяч красноярцев
Около 2 тысяч жителей Красноярска попали на съемки восьмой части фильма «Ёлки». Мероприятие состоялось 25 сентября. Съемки прошли под руководством режиссера и продюсера проекта Антона Богданова.
Площадь Мира организаторы превратили в заснеженную территорию с большой наряженной «Ёлкой».
Кто-то из участников стал героем массовки, а кто-то просто пришел посмотреть, как снимают новогоднюю картину.
Чтобы стать героем фильма, нужно было прийти на съемки подготовленным — захватить с собой зимнюю одежду и новогоднюю атрибутику. Например: бенгальские огни, блестящую мишуру или колпак Деда Мороза.
Организаторы отметили, что наш город поставил рекорд по количеству желающих сняться в «Ёлках».
Эпизод, в котором красноярцы выстроились в три разных елочных игрушки — в форме сердца, ромба и шара, — можно будет увидеть в новой части новогодней комедии, которая выйдет в прокат 16 декабря 2021 года. Также, свою фотографию со съемок можно увидеть на сайте.
Отметим, кроме Красноярска съемки картины уже прошли в Зеленограде и Перми. На очереди — Тюбмень.
«Ёлки» — киноальманах продюсера Тимура Бекмамбетова, вышедший в прокат 13 декабря 2010 года в Казахстане и 16 декабря 2010 года в России.
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