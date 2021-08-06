Пятница 13-е приглашает: таинственный квест и «Вий» под открытым небом

Приближается один из самых таинственных и интригующих дней — Пятница, 13-е. Время, когда одни прячутся от темных сил, а другие — с интересом идут навстречу мистическому.

Жителям Красноярска же в этот день предлагают расслабиться и повеселиться.

«Енисей кино» приглашает всех желающих разгадать загадки квеста и посмотреть кино на большом экране.

Итак, интрига будет ждать на квесте «Таинственный кинотеатр».

Суть такая: злая ведьма наложила свои чары, и время в кинотеатре остановилось. Теперь, случайно оказавшимся в этом заколдованном месте зрителям предстоит разгадать множество тайн, докопаться до истины, найти волшебную кинопленку и запустить ее, чтобы премьера, наконец, состоялась, а ход времени продолжился.

Стоимость участия - 100 рублей. Не забудьте зарегистрироваться.

Вечером все желающие смогут посмотреть фильм «Вий» — один из первых отечественных фильмов ужасов, до сих пор поражающий своим визуальным рядом.

Зрителей ждет настоящий киноаттракцион с завораживающими спецэффектами и невероятным гримом.

Начало: в 22.00

Вход бесплатный.

В программе могут быть обновления, вся информация публикуется на официальном сайте «Енисей-кино».