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В Норильске погиб известный кинорежиссер Александр Мельник

В Норильске погиб известный кинорежиссер Александр Мельник
Иллюстрация: www.kino-teatr.ru

МЧС России подтвердило, что вместе с министром погиб и известный росийский кинорежиссер и сценарист Александр Мельник. Он приехал выбирать место съемок нового фильма.

#НОВОСТИ

Александр Мельник написал сценарий и снял фильм «Территория» по одноименному роману Олега Куваева – об открытии месторождения золота в Магаданской области. В нем сыграл звездный состав артистов: Константин Лавроненко, Егор Бероев, Ксения Кутепова, Евгений Цыганов, Ольга Красько, Петр Федоров. Натурные съемки проходили на плато Путорана в Красноярском крае в 2011 и 2012 годах, в также в бухте Провидения.

Кинорежиссер трагически погиб в Норильске в ходе учений МЧС по защите Арктики от чрезвычайных ситуаций. Он оступился на скале и упал в воду. Спасать Мельника бросился глава МЧС Евгений Зиничев, но разбился о выступающий камень.

Как сообщают СМИ, обоих пытались доставить в больницу Норильска вертолетом, но спасти людей не удалось.

Александр Мельник родился в 1958 году, окончил Одесский гидрометеорологический институт, работал инженеров-гидрологом на полярной станции в море Лаптевых. Работал журналистом, писал книги.

 

 

Автор: Петр Савельев
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