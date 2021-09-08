Глава МЧС России погиб на ученьях в Красноярском крае

Они проходили на Таймыре. Министр приехал туда в рамках рабочей поездки. По официальной версии, он погиб спасая жизнь человеку. На момент смерти ему было 55 лет.

Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб во время учений спасателей в Норильске. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в МЧС.

По словам собеседника издания, министр спасал жизнь человека. Подробностей пока нет.

На момент гибели ему было 55 лет. Министерство он возглавлял с мая 2018 года. До этого назначения он был замом директора ФСБ, а еще раньше — с 2006-го по 2015-й — личным адьютантом Владимира Путина.

Учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от ЧС начались в Дудинке 7 сентября. Министр МЧС Евгений Зиничев прилетел, чтобы лично контролировать тренировку.

По плану учения проходят в Дудинском морском порту и на нефтебазе, где спасатели должны отработать ситуации пожара на ледоколе, перевозящем опасные химикаты, и ликвидировать разлив нефтепродуктов. Отработают спасатели и еще несколько ЧС — взрыв резервуара с нефтепродуктами и природный пожар в тундре. К участию в тренировках в Арктической зоне привлечено более шести тысяч человек.

Такое мероприятие проходит в Арктической зоне впервые, одновременно в семи северных территориях России.

Обновлено: Как ообщает РБК, трагедия произошла во время съемки учебного фильма для МЧС. Оператор поскользнулся на скале, и упал в воду, Евгений Зиничев бросился за ним, но разбился о каменный выступ. Погибли оба.