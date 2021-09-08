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Глава МЧС России погиб на ученьях в Красноярском крае

Глава МЧС России погиб на ученьях в Красноярском крае
Иллюстрация: mchs.gov.ru

Они проходили на Таймыре. Министр приехал туда в рамках рабочей поездки. По официальной версии, он погиб спасая жизнь человеку. На момент смерти ему было 55 лет.

#НОВОСТИ
Глава министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев погиб во время учений спасателей в Норильске. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в МЧС.
 
По словам собеседника издания, министр спасал жизнь человека. Подробностей пока нет.
 
На момент гибели ему было 55 лет. Министерство он возглавлял с мая 2018 года. До этого назначения он был замом директора ФСБ, а еще раньше — с 2006-го по 2015-й — личным адьютантом Владимира Путина.
 
Учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от ЧС начались в Дудинке 7 сентября. Министр МЧС Евгений Зиничев прилетел, чтобы лично контролировать тренировку.
 
По плану учения проходят в Дудинском морском порту и на нефтебазе, где спасатели должны отработать ситуации пожара на ледоколе, перевозящем опасные химикаты, и ликвидировать разлив нефтепродуктов. Отработают спасатели и еще несколько ЧС — взрыв резервуара с нефтепродуктами и природный пожар в тундре. К участию в тренировках в Арктической зоне привлечено более шести тысяч человек.
 
Такое мероприятие проходит в Арктической зоне впервые, одновременно в семи северных территориях России.
 
Обновлено: Как ообщает РБК, трагедия произошла во время съемки учебного фильма для МЧС. Оператор поскользнулся на скале, и упал в воду, Евгений Зиничев бросился за ним, но разбился о каменный выступ. Погибли оба.
Автор: Петр Савельев
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