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Красноярцев зовут на съемки новых «Ёлок»

Красноярцев зовут на съемки новых «Ёлок»
Иллюстрация: admkrsk.ru

Горожан приглашают принять участие в съёмках восьмой части новогодней комедии. Принять участие в мероприятии может любой желающий. Главное - не забыть подать заявку.

#НОВОСТИ

Площадь Мира превратится в заснеженную локацию — создавать новогоднюю атмосферу на площадке будут настоящая большая наряженная ёлка и сотни килограммов искусственного снега.

Чтобы стать героем фильма, нужно прийти на съемки подготовленным — захватить с собой зимнюю одежду и новогоднюю атрибутику. Например: бенгальские огни, блестящую мишуру или колпак Деда Мороза.

Режиссером и продюсером проекта стал Антон Богданов. Под его руководством красноярцы, принимающие участие в народных съёмках под названием «Наряжаем ёлку всей страной», выстроятся в ёлочную игрушку в форме сердца.

Отметим, народные съёмки уже прошли в Москве и Перми и теперь ожидаются в Тюмени, Великом Устюге, Уфе и Саранске. Новая часть новогодней комедии выйдет в прокат 16 декабря.

Съёмки в Красноярске пройдут 25 сентября по адресу: площадь Мира, 1 (Красноярская краевая филармония), начало в 19.00.

Для участия в съёмках необходимо подать заявку на почту:elki.film@bazelevs.ru. 

 

 

Автор: Юлия Тарабан
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