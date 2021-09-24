К столетию Виктора Астафьева снимут документальный фильм

Сейчас работа над картиной в самом разгаре и завершится до конца этого года. На экраны же фильм выйдет в 2022-м. Финансово авторов поддержал «Норникель».

Студия ANTIDRAMA вместе с режиссером Константином Атаманюком снимают фильм о творчестве Виктора Астафьева, которому в 2024 году исполнилось бы 100 лет. Идея создания картины принадлежит Фонду имени писателя.

По словам режиссера, основная идея фильма в том, чтобы провести параллели между поколением современников Астафьева и нынешней молодежью. Разбираться с этим и будет героиня фильма — молодая девушка, недавно окончившая ВГИК. Увлекшись творчеством сибирского писателя, она начинает исследовать образ одного из персонажей, пытаясь понять, как Астафьеву удавалось так ярко и точно раскрывать человеческие характеры. Параллельно девушка анализирует восприятие произведений автора современными молодыми людьми.

Сам Астафьев, конечно же, тоже герой картины. Мы обращаемся к нему через его произведения, через художественный образ. При этом мы уделяем большое внимание женской линии рассказов писателя, потому что если секрет мастерства его автобиографичных произведений во многом раскрыт, то особенности работы над женскими персонажами не так очевидны. Нам интересно, откуда он черпал детали этих образов, что его вдохновляло», — рассказал Атаманюк.

Съемочная группа уже побывала в селе Овсянка, где жил (летом) и похоронен Виктор Астафьев, пообщалась с его внучкой, отсняла материал в Саяно-Шушенском заповеднике. Полностью закончить работу планируется до конца этого года.

Во сколько обошлись съемки фильма, авторы не афишируют. Известно лишь, что проект финансово поддержала компания «Норникель».

Мы всегда выступаем за культурные, познавательные и интересные проекты и всячески способствуем их реализации, а вклад в создание картины о Викторе Астафьеве — для нас особая честь», — говорит заместитель директора красноярского представительства компании Игорь Астапов.

Напомним, что Виктор Астафьев родился 1 мая 2024 года в селе Овсянка Красноярского края. В 1942 году он ушел на фронт. В родную деревню он вернулся лишь спустя 38 лет. Там он в 2001 году и нашел последний приют — на деревенском кладбище, рядом с дочерью.