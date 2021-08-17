Блокбастеры, музыка и путешествия через Вселенную: красноярцев зовут на «Кино»
Красноярцев приглашают запастись попкорном и стать зрителями главных культурных событий этого лета. 27 и 28 августа горожан зовут на День Российского кино и Всероссийскую акцию «Ночь кино»!
Мероприятия состоятся более чем на 150 площадках Красноярского края.
Зрителей ждет настоящее кино на пленке, лучшие отечественные блокбастеры, музыка под открытым небом, интеллектуальные поединки, настольные игры, а также интерактивные развлекательные площадки.
Тематика этого года — наука, технологии и путешествия через Вселенные.
На больших экранах можно будет увидеть героическую драму о пожарных «Огонь» (реж. Алексей Нужный, 2020), трогательную историю о настоящей верности и дружбе «Пальма» (реж. Александр Домогаров-мл., 2020), эпичную сказку по произведению Петра Ершова «Конек-Горбунок» (реж. Олег Погодин, 2021) и другие любимые кинокартины.
Кроме того, зрители увидят знаменитые картины прошлых лет.
Специалисты подготовили кинопрограмму, в которую вошли ленты Карена Шахназарова, Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова и других авторов.
Каждый сеанс будет сопровождаться небольшим видеосюжетом о кинематографии Красноярского края.
Оператором показов на территории Красноярского края, как и всегда, выступит КГБУК «Енисей кино».
Ознакомиться с кинопрограммой можно на официальном сайте «Енисей кино».
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