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Красноярцев приглашают «Навстречу мечте»

Красноярцев приглашают «Навстречу мечте»
Иллюстрация: enisey-kino

«Нужно показывать всем. Чтобы все думали и мечтали» — так зрители отзываются о новой картине красноярского режиссёра Ирины Гобозашвили. Полнометражный фильм красноярцы смогут увидеть с 9 сентября.

#НОВОСТИ

Это глубокая и трогательная лента о подростковых амбициях и родительской любви. В основе сюжета драматичная история молодого парня, который с детства был увлечен приключениями легендарного исследователя Мирового океана Жака-Ива-Кусто. Став старше, мальчик решает лично отправиться в Норвегию, желая собственными глазами увидеть настоящих китов. И лишь немногие знают, что у героя есть и более пугающая причина совершить этот поход...

Картину снимали в Красноярске и в Норвегии.

В одной из главных ролей зрители смогут увидеть звезду сериала «Физрук» Владимира Сычева. Артист признался, что его очень заинтересовал глубокий и берущий за душу сценарий.

Фильм уже собрал множество положительных откликов:

Мечта должна быть у каждого и каждый может свою судьбу менять... Фильм мне очень понравился. Этот фильм нужно показывать всем. Чтобы все думали и мечтали» — пишут зрители.

Кроме того, в 2020 году «Навстречу мечте» стал триумфатором фестиваля российского кино и культуры SOL в испанском городе Торревьеха, а также получил приз зрительских симпатии Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» в Красноярске.

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Автор: Юлия Тарабан
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