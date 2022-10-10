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Школа креативных индустрий открылась в Красноярске

Школа креативных индустрий открылась в Красноярске
Иллюстрация: Вконтакте

На базе училища им. Сурикова открылась первая в крае Школа креативных индустрий.

#НОВОСТИ

В Минкульте края рассказали, что обучение рассчитано на молодежь в возрасте 14…18 лет.

Сейчас в учебном процессе участвуют 92 ученика, 80 из которых — за счет регионального бюджета.

Обучать креативным профессиям будут по четырем направлениям:

  • анимация и 3D-графика,
  • дизайн,
  • фото- и видеопроизводство,
  • интерактивные цифровые технологии (VR/AR).

По каждому направлению приобретено современное оборудование — «станок для кинопроизводства», телесуфлеры, 3D-принтеры, 3D-сканер, фотокамеры, квадрокоптеры, установлено программное обеспечение.

Сообщается, что

преподавательский состав состоит из успешных практиков из сферы креативных индустрий».

Курс обучения рассчитан на два года. Первый год учащиеся знакомятся со всеми направлениями, на втором погружаются в одну из выбранных специализаций.

Выпускники получат сертификат установленного образца и творческое портфолио в востребованной отрасли.

Школа креативных индустрий — необходимое звено в сегодняшнем образовании в сфере искусства. Мы держим фокус на профессиях будущего. Здесь учащиеся смогут реализовать свой потенциал», - подчеркнул Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.

Школы креативных индустрий открываются в России под кураторством Минкульта РФ.

В Красноярске проект реализуется Минкультом края при поддержке губернатора и правительства региона.

Следить за деятельностью школы можно в группе социальной сети «ВКонтакте».

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Автор: Петр Савельев
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