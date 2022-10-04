Красноярцам показали каким будет Красноярский цирк после ремонта

Дизайнеры, разрабатывавшие проект, «слили» рендеры будущего убранства цирка.

Красноярскому цирку разработали проект интерьера. Рендеры в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно...» опубликовал Илья Сураев, со ссылкой на студию «Дизайн Сервис», которая и разрабатывала проект.

По словам Сураева, интерьеры разрабатывались совместно с финансовым директором Красноярского государственного цирка Александром Рыжовым.

В отделке планируют использовать архитектурный бетон и сталь. Лестничный марш украсит мозаика в современной технике. На входе — звездное небо. Этот проект „Дизайн Сервис“ будет делать в коллаборации с красноярскими скульпторами, витражистами и художникам», — пишет блогер.

В «Дизайн Сервисе» DK.RU рассказали, что этот проект утвержден генеральным подрядчиком капремонта цирка и будет им реализовываться.

В Росгосцирк проект мы отправили еще в январе, но ответа от них так и не получили», — говорит основатель и арт-директор студии Юлия Макеева.

Связаться с госкорпорацией пока не удалось — разница во времени.

Напомним, что в этом году Минкульт РФ выделил порядка 146 млн рублей на продолжение ремонта Красноярского цирка. На эти деньги планируют закрыть тепловой контур здания и купить материал для кровли. Работы возобновят в этом месяце. Всего же на завершение капремонта, по данным Росгосцирка, нужно 1,4 млрд рублей. Заявку на эти деньги направлена в Минкульт РФ и будет рассмотрена при формировании бюджета 2023-2025.

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Это не первый раз, когда цирк получает подобную льготу. Предыдущую, правда, отменили, едва она начала действовать, из-за не начавшегося ремонта общежитий и самого здания цирка.

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